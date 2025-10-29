Son Mühür - Türk Hava Yolları, Cumhuriyet Bayramı’na özel kampanyasını açıkladı. Kampanya, 29-30 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihleri 1 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 arasında olan biletler için geçerli olacak.

Kampanya detayları belli oldu

Biletler, 1.029 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya, 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olmayacak. Teklif, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön ve direkt uçuşlar için geçerli olacak ve kampanya kapsamında 90 bin koltuk tahsis edildi.