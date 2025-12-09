Son Mühür- ABD’de gerçekleştirilen kura çekimine katıldıklarını hatırlatan Hacıosmanoğlu, milli takımın gruplarına ilişkin umutlu konuştu.

Hacıosmanoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Beş gündür ABD’deydik. Kura çekiminde gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Umudumuz daha yüksek artık. Ancak üzüntümüz şu ki, dünyanın öbür ucunda milli duygular yaşarken Türkiye’de kişisel hesapların peşinde koşanlar bu duyguları gölgeledi. Bu kadar basit olmamalı. Kişisel kavgalar milli duyguların önüne geçmemeli.”

Görev sürelerine ilişkin tartışmalara da değinen Hacıosmanoğlu, “Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım hiçbir zaman burada 3–5 yıl daha kalalım diye düşünmedik. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. ‘Şu camia güçlü, onlarla iyi geçinelim, üç gün daha fazla kalalım’ diye bir anlayışımız olmadı. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek; bunu yapamayacağımızı anladığımız anda koltukta kalma niyetimiz olamaz,” dedi.

“Operasyonlar Türk futbolunun yarınları için”

Hacıosmanoğlu, futbolda yürütülen operasyonların nedenini ve hedefini de anlattı.

Başkan, şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar için, daha ahlaklı bir futbol düzeni için. Akın Gürlek’in Türk futbolunu bataklıktan çıkarmak adına gösterdiği cesur ve titiz mücadeleyi tebrik ediyorum. Operasyonlar derinleştikçe bazı kesimlerde panik havası görüyorum.”

Federasyona yönelik “kayırma” yorumlarına da yanıt veren Hacıosmanoğlu, “Bazı yorumlarda ‘kayrılanlar mı var?’ deniyor. Bunun büyük vebali olur. Sürecin engellenmesi halinde bu koltuklardan kalkacak iradeye de sahibiz,” diye konuştu.

“Kapımız tüm kulüplere açık”

Kulüplerle çatışma içinde olmadıklarını vurgulayan TFF Başkanı, birlik mesajı verdi:

“Bizim kulüplerle hiçbir zaman kavgamız olmaz. Kulüplerin kendi arasındaki kavgaları da tasvip etmiyoruz. Tarihin en şeffaf yönetimiyiz, kapımız herkese açık.”