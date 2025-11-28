Son Mühür- Türkiye, uzun süredir kapatılması için girişimlerde bulunduğu PKK terör örgütünün faaliyet üssü haline gelen Mahmur Mülteci Kampı ile ilgili belirsizlik sürüyor. Örgüt, kuruluş yıldönümü kapsamında kampta 18 yaş altındaki çocukları “hazırlık okulu öğrencileri” olarak adlandırarak tartışmalı bir etkinliğe imza attı. Çocuklara, örgütün “sınırsız bir döngüde devam ettiğini” simgeleyen sonsuzluk işareti (∞) koreografisi yaptırılması tepkilere yol açtı.

Çözüm süreci açıklamaları ve çelişkili tutum

2. Çözüm Süreci döneminde PKK, silah bırakacağını, Türkiye’den çekileceğini ve örgütün kendini feshettiğini duyurmuştu. Ancak Cumhuriyet'in haberine göre kuruluş yıldönümüne ilişkin etkinliklerde örgütün farklı bir tutum sergilediği görüldü. Terör örgütünün medya organı ANF tarafından yapılan yayınlarda, adeta Türkiye’ye meydan okuyan görüntülere yer verildi. Özellikle Mahmur Kampı’ndaki etkinlikler dikkat çekti.

Terör örgütünün kontrolündeki alan

Mahmur Kampı, 1990 yılında Kuzey Irak’a göç eden aileler için Avrupa Birliği tarafından kurulmuştu. Ancak kamp uzun süredir PKK’nin denetiminde bulunuyor ve örgütün faaliyetleri için üs işlevi görüyor. Türkiye, kampın örgütün kontrolüne geçmesinden bu yana kapatılması yönünde girişimlerde bulunuyor. PKK’nin silah bırakmasının ardından ise MİT, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ve Irak Hükümeti iş birliğiyle kampın kapatılması için hazırlıklar yapıldığı belirtilmişti. Ancak bugüne kadar somut bir adım atılmadı.

Tartışma yaratacak kareografi

Örgüt, kuruluşunun 47. yıldönümünü “medya savunma alanları” olarak tanımladığı kamplarında ve kontrolündeki bölgelerde çeşitli etkinliklerle kutladı. Bu kapsamda Mahmur Kampı’nda düzenlenen etkinlikte 18 yaş altındaki çocuklara meşaleler verildi ve PKK’nin kuruluş yılı olan 1978 ile sonsuzluk işareti (∞) yan yana getirilerek bir koreografi oluşturuldu. Haberde, bu uygulamanın “örgütün sınırsız bir döngüde devam ettiğini sembolize ettiği” ifade edildi.