Son Mühür - İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Palyatif Bakım Merkezi Ekibi, Ankara’da düzenlenen “Görünmeyeni Gör, Yükü Paylaş, Hayata Dokun” yarışmasında sundukları hasta izlemi çalışmasıyla Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

Ankara’daki uluslararası kongreye İzmir damgası

13–16 Kasım 2025 tarihlerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi’nde gerçekleşen 4. Uluslararası Palyatif, 7. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi ile 5. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Zirvesi, Tepecik EAH ekibinin başarısıyla dikkat çekti.

Hastanenin 2. Palyatif Bakım Merkezi’nde görev yapan Uzm. Gerontolog Murat Aktuğ tarafından sunulan hasta izlemi çalışması, bu yılın teması olan “Hasta ve yakınının yaşam kalitesini artırmaya odaklanan en iyi ekip yaklaşımı”başlığı altında yarıştı ve jüri tarafından birinciliğe değer bulundu.

Rektör ve başhekimden ekibe tebrik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, elde edilen uluslararası başarı nedeniyle ekibi kutladı. Rektör Aydın, başarının temelinde yer alan genişletilmiş multidisipliner ekip yapısına dikkat çekti. Ödül alan ekip; aile hekimliği uzmanları ve asistanlarının yanı sıra Uzm. Gerontolog, hemşire, psikolog, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, diyetisyen, yara bakım birimi ve manevi destek uzmanından oluşuyor.

Tepecik EAH Başhekimi Prof. Dr. Savaş Yakan da ekibi ve izlemi yapılan hastayı ziyaret ederek bilgi aldı. Prof. Dr. Yakan, yürütülen çalışmaların önemine değinerek, başarılı uygulamaların Tepecik çatısı altında devam edeceğini ifade etti.

“Hayatına bilim insanı olarak devam etmesi hepimiz için gurur”

2. Palyatif Bakım Merkezi Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Nil Tekin, çalışmanın temel yaklaşımını “Aile Yılında Herkes İçin Palyatif Bakım” hedefleriyle toplum temelli palyatif bakım anlayışını birleştirmek şeklinde özetledi. Doç. Dr. Tekin, izlemi yapılan hastanın önemine vurgu yaptı: “Akademik çalışmaları yurt dışından kabul almış, ancak sağlık koşulları nedeniyle eğitimine ülkemizde devam eden engelli bir bireye interdisipliner ekibimiz ile destek sunmamız ayrı bir anlam taşıyor. Taburculuk sonrası hayatına bir bilim insanı olarak devam edebilmesini görmek büyük mutluluk.”