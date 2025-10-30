Son Mühür - Seferihisar Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Teos Bağ Rotası, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları arasında yer alan Iter Vitis – Avrupa Konseyi Bağ Rotası’na resmen kabul edildi. Seferihisar, bu adımla uluslararası ölçekte tanınan bağ ve kültür turizmi destinasyonları arasına girdi.

Seferihisar’ın bağ kültürü Avrupa’ya taşındı

Seferihisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Teos Bağ Rotası, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları kapsamında Iter Vitis ağına dahil edildi. Sertifika töreni, Kapadokya’da düzenlenen 14. Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Forumu’nda gerçekleştirildi. Bu gelişmeyle Seferihisar, Avrupa çapında prestijli kültür rotaları arasında yer aldı.

Türkiye’nin en köklü bağcılık merkezlerinden biri olan Seferihisar, hem tarihi bağ kültürü hem de geniş tarım mirasıyla uluslararası tanınırlığını pekiştirmiş oldu.

Dionysos’un en büyük tapınağından doğan rota

Teos Bağ Rotası, yalnızca bağcılık temasıyla değil, aynı zamanda güçlü bir mitolojik ve arkeolojik mirasla öne çıkıyor. Antik Yunan mitolojisinde şarap, bağ, tiyatro ve sanatın tanrısı olan Dionysos’un Anadolu’daki en büyük tapınağı Seferihisar’daki Teos Antik Kenti sınırları içinde yer alıyor. Bu özellik Teos Bağ Rotası’nı, dünyadaki diğer bağ rotalarından ayıran benzersiz bir konuma taşıdı.

Seferihisar Kapadokya’da ilgiyle takip edildi

Kapadokya’da düzenlenen forumda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Dış İlişkiler, Turizm ve Projeler Koordinatörü Dilan Taşdemir törene katıldı. Seferihisar Belediyesi, etkinlikte sunum yapan ve projeleri tanıtılan tek belediye oldu. Foruma Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Avrupa Konseyi temsilcileri, kültür rotası başkanları ve uluslararası uzmanlar katıldı. Yaklaşık 500 kişilik katılımcı kitlesi önünde yapılan sunumda Seferihisar’ın projeleri büyük beğeni topladı. Belediyenin uluslararası projesi olan İon Rotası sergilendi; Karakılçık Rotası ve Gastro Rotalar da tanıtıldı.

“Kültürel mirasımızı bütüncül yaklaşımla buluşturuyoruz”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, törendeki konuşmasında ilçenin kültürel değerlerini entegre eden turizm modeli geliştirdiklerini söyledi: “Kültürel mirasımızı bütüncül biçimde ele alıyoruz. Teos Antik Kenti ve Dionysos Tapınağı’ndan başlayarak bağların bulunduğu her noktayı kapsayan bir rota oluşturduk. Seferihisar deniziyle, tarihiyle ve kültürüyle Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri. Bu sertifika, bağ turizmine yeni bir perspektif kazandıracak ve Seferihisar’ın uluslararası konumunu daha da güçlendirecek.”