İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST, son gününde ziyaretçi akınına uğradı. 17 Eylül’de başlayan festival, hafta sonu olması nedeniyle binlerce kişiyi ağırladı.

Aileler çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te, etkinlik alanını dolduran vatandaşlar stantları ve kurulan çadırları gezdi. Çocuklarıyla birlikte festivale katılan aileler, hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirdi.

Hava araçları büyük ilgi gördü

Festival kapsamında sergilenen Hürjet, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ve polis helikopterleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcılar bu araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Gösteriler devam etti

Festival alanında gün boyunca teknoloji tanıtımlarının yanı sıra çeşitli gösteriler de düzenlendi. Coşkulu atmosferde geçen son gün, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.