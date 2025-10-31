Ankara ve Bolu’da bir hafta arayla görülen vakalar, tıp dünyasında paniğe yol açarken, uzmanlar deli dana hastalığının hayvanlardan insanlara geçebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hastalığın, enfekte hayvanların et ve sakatatlarının tüketilmesi veya vücut sıvılarıyla temas edilmesi sonucu bulaştığını belirterek, “İki vakanın varlığı, başka hastaların da ortaya çıkabileceği olasılığını gösteriyor” dedi.

Bulaşıcı deli dana enfeksiyonuna neden olan yapının, doğada yaygın olarak bulunan “Prion” adlı proteinler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ertuğrul, hastalığın en dikkat çekici özelliğinin belirtilerinin yıllar sonra ortaya çıkması olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Hastalığın belirtileri bulaştığı anda hemen ortaya çıkmaz. Bulaştıktan yıllar sonra, 15-20 yıl hatta 30 yıl sonra ortaya çıkar. Deli dana hastalığı prion adı verilen anormal yapıdaki proteinlerin beyinde birikmesi sonucu gelişir. Beyin yapısının bozulmasına ve beyinin süngerleşmesine sebep olur. Bu yüzden süngerleşmiş beyin (BSE) olarak da adlandırılır. İlk olarak sığırlarda görülmüştür. İnsanlarda varyant Creutzfeldt-Jakob hastalığı (vCJD) adı verilen bir hastalıkla ilişkilidir. Her iki hastalık da ölümcül beyin hastalıklarıdır. Bazı durumlarda insandan insana da tükürük gibi vücut sıvılarıyla bulaşabilir

Örneğin şu anda enfeksiyon bulaşmış olan kişilerde hastalığın ortaya çıkışına kadar olan süre uzun olduğu için birçoğu başka sebeplerden hayatını kaybediyor. Veya tek tek belirtiler üzerinde durulduğu için o belirtilerin tedavisi için uğraşılıyor ve sonuçta hasta yine kaybediliyor”

Deli dana hastalığının belirtileri

Hastalığın ilk belirtilerinin genellikle psikolojik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, “An kafa karışıklığı veya oryantasyon bozukluğu, odaklanma zorluğu, düzensiz düşünme veya tutarsız konuşmalar, halüsinasyon görme, huzursuzluk, ajitasyon, aniden öfkelenme, saldırganlık, uyku bozuklukları veya tersine dönmüş uyku-uyanma döngüleri görülebilir” dedi.

Tedavisi yok

Beynin etkilenen bölgelerine bağlı olarak yürüme güçlüğü, nefes darlığı ve kalp fonksiyonlarında bozulmaların da ortaya çıkabileceğini aktaran Prof. Dr. Ertuğrul, “Deli dana hastalığı ilerledikçe zihinsel belirtiler daha da kötüleşerek hastanın komaya girmesine sebep olur. Ne yazık ki herhangi bir ilacı ve tedavisi yoktur” diye ekledi.