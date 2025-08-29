T.C.TORBALI

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40854934-2024/3-Ceza Dava Dosyası 26.08.2025

İLAN METNİ

Suriye uyruklu, Abdulkerim ve Amine oğlu 1977 Suriye doğumlu ABDURRAHMAN CUHADER hakkında mahkememizin 2024/3 Esas - 2025/256 Karar sayılı davasının yapılan yargılaması sonunda;

15/04/2025 tarihinde çocukları Fatma Çuhadar ve Abdülkerim Çuhadar'ın dilencilik yapması sebebiyle Dilencilik suçundan hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilmiş,

Sanığın yokluğunda verilen kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup istinaf başvurusunun tutanağa geçirilerek istinaf etme hakkı bulunduğu ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirileceği,

İlanen duyurulur.