T.C.İZMİR

24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.82442879-2024/43-Ceza Dava Dosyası 02.10.2025

HÜKÜM ÖZETİ

DAVACI :K.H.

MÜŞTEKİ SANIK :MURAT ÇAKIR,

MÜŞTEKİ SANIK :MURAT ÜREK, Hüseyin ve Yahşen oğlu, 23/03/1976 ESLİNGEN/ALMANYA doğumlu, TC Kimlik No:16585896334

SUÇ :Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Hakaret, Tehdit

SUÇ TARİHİ :12/08/2023 , 13/08/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Murat ÜREK' in yapılan aramalara rağmen bulunamadığı adresinin tespiti mümkün olmadığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 maddeleri gereğince mahkememiz hükmünün yerel bir gazete ve yerel internet sitelerinden birinde ilanı yoluyla tebliği, aynı kanunun 30. Maddesi uyarınca gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, mahkememiz kararına karşı sanığın 14 gün içinde mahkememize dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf (İzmir Bölge Adliye Mahkemesi) yolunun açık olduğu ilanen TEBLİĞ OLUNUR.02.10.2025