T.C.İZMİR

24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.82442879-2024/808-Ceza Dava Dosyası

HÜKÜM ÖZETİ

DAVACI :K.H.

SANIK :AMID IKOV, Asabeli ve Samurat oğlu, 06/04/1986 ZAQATALA/AZERBAYCAN doğumlu,Çınar Mah. 5035 Sk. No:17 İç Kapı No:2Bornova/İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:99128083392

SUÇ : Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

SUÇ TARİHİ :26/06/2024

HÜKÜM : Sanığın"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçunu işlediği sabit bulunmakla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun179/3 maddesi delaletiyle TCK'nın 179/2, 62/1 maddesi uyarınca neticeten 2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALAN- DIRILMASINA, cezasının MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE İNFAZINA karar verilmiştir.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı adresinin tespiti mümkün olmadığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 maddeleri gereğince mahkememiz hükmünün yerel bir gazete ve yerel internet sitelerinden birinde ilanı yoluyla tebliği, aynı kanunun 30. Maddesi uyarınca gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, mahkememiz kararına karşı sanığın 14 gün içinde mahkememize dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf (İzmir Bölge Adliye Mahkemesi) yolunun açık olduğu ilanen TEBLİĞ OLUNUR.02.10.2025