2025/487 TLMT.
Örnek No:54*
T.C.
URLA
İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/487 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
1.640.000,00
|
1
|
Taşıt
|
07BEM261 Plakalı , 2022 Model , OPEL Marka ,Z Tipli ,Rengi Siyah , 07 BEM 261 plakalı aracın TİCARİ ADI MODELİ: GRANDLANDMODEL YILI 2022 DİR
Aracın anahtarı var, ruhsatı yoktur. Aracın dışında yapılan incelemede araçta motor kaputunun orta kısmında 30 cm çapında darbeye bağlı göçük ve çizikler tespit edilmiştir. Aracın sol ön kapı kolu sağ alt kenarında ve sol arka kapı başlangıcında 5 cm uzunluğunda hafif çizikler görülmüştür. Aracın sağ arka çamurluğunda tampon üst kısmında 7 cm uzunluğunda hafif çizik görülmüştür. Araç üzerinde toz kaplanmış olduğu için boya kalınlık ölçümü yapılamamıştır.Araç içinin oldukça temiz ve bakımlı olduğu tespit edilmiştir. 2022 yılının 39 haftalarında üretilmiş 4 adet 18 jant MICHELİN marka lastiklerinin ilk takılan 225/55R 18 lastikler olduğu, 82.000 KM YOL YAPTIĞI, diş derinlik ölçümü sonucunda % 60 performansta olduğu ve jantlarının çok iyi durumda olduğu görülmüştür. Aracın hasar kaydı yoktur. •Aracın keşif anında kilometresinin 82.000 olduğu, •Aracın mevcut durumunun kasa bakımından çok diri ve trimlerinin çok iyi durumda olduğu, •Aracın otomatik vites ve dizel olduğu, •Aracın lastiklerinin iyi, jantlarının çok iyi durumda olduğu, •Ancak motor kaputunda darbeye bağlı deformasyonun bulunduğu, •Birkaç küçük hafif çizik dışında araçta boya kusurunun olmadığı; Değerlendirilmiş, yukarıdaki nedenlerle araç değerinin, emsal değerinin ortama değerinin altında (motor kaputu doğrultma, boya, pasta cila işlemleri 15.000 – 20.000 TL) olması gerektiğine kanaat getirilmiş, aracın 1.640.000,00 TL ( BİR MİLYON ALTI YÜZ KIRK BİN TÜRK LİRASI)değerinde olduğu,bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 13:47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 13:47
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:47
(İİK m.114/4)