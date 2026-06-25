T.C.TORBALI

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40854934-2024/936-Ceza Dava Dosyası 23.06.2026

İLAN

Talal ve Delal oğlu 2005 Hama doğumlu MAHİR ELMUHİMİD hakkında mahkememizin 2024/936 Esas - 2026/282 Karar sayılı davasının yapılan yargılaması sonunda;

08/02/2024 tarihinde işlemiş olduğu 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan 5 ay hapis ve 1.000,00.-TL para cezasıyla cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hükmün CMK 231/5 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş,

Sanığın yokluğunda verilen kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.'nın 29. maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup istinaf başvurusunun tutanağa geçirilerek istinaf etme hakkı bulunduğu ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirileceği,

İlanen duyurulur.