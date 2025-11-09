Örnek No:55*

T.C.

TİRE

İCRA DAİRESİ

2025/267 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/267 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, İhsaniye Mahalle/köy, 264 Ada, 54 Parsel, A Blok, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, 189,17 m2 ana taşınmaz yüzölçümü, 1/4 arsa payı

Dosyada yer alan 12/06/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;

Ana taşınmaz olan 264 ada 54 parsel üzerinde YIĞMA İki adet bitişik bina bulunmaktadır. Binayaklaşık 50 yıllıktır.

Bağımsız bölüm özellikleri: Tire Belediyesinden gelen 87563 sayılı ve Tapu Müdürlüğünden gelen 16768325 sayılı yazı ve ekleri ile yerinde yapılaninceleme neticesinde; taşınmazın projesi ile zemin durumunun tam uyumlu olmadığı, projesinde iki oda mutfak ve wc bölümlerinden oluştuğu ve üst kata çıkmak için içerden merdiven olduğu incelenmiş, mevcut durumunda bir salon bir mutfak ve banyo/wc bölümlerinden oluştuğu ve üst kata çıkılan merdiveninin konutun içinden geçtiği görülmüştür. Dış kapı demir profil doğrama, yerler laminant parke ıslak zeminler seramik kaplı, mutfaktatezgah altı ve üstü hazır mutfak dolapları mevcuttur. Mevcut dairenin yüzölçümü yaklaşık Brüt 52.00m²?dir. Isınma elektrik/kömür ile sağlanmaktadır.

Projesine göre iki katlı iki yapı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak proje üzerinde bağımsız bölüm numarası bulunmamaktadır.Tapu Müdürlüğünden gelen projesinde bağımsız bölüm numaralarının bulunduğu görülmüştür. Projede A ve B Blok olarak adlandırılan iki bitişik bina olduğu binalardan B Blok olarak belirtilen bina üzerinde zemin kat daire olup üst kat için proje ve irtifak hakkı kurulmuş olmasına rağmen mevcutta tek katlı olduğu, üst katının inşaa edilmediği,A Blok binanın zemin kat ve üst katının mevcut olduğu onun da üst kata çıkmak için zemin kat içinden geçen merdivenle bağlandığı gözlemlenmiş olup üst katın bağımsız girişinin bulunmadığı gözlemlenmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın Yönetim Planı 24.09.1990 tarihlidir.

Adresi : İhsaniye Mah. Yörükoğlu Sk. No:11 Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 189,17 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu : Tire Belediyesinin 87563 sayılı yazılarında ?Tire ilçesi, İhsaniye mahallesi, 264 ada 54 no.lu parsel Bitişik Nizam,3 kat yapılaşma koşullarında konut alanı imarlı yapı adasında bulunmakta olup yazımız ekinde imar plan örneği gönderilmiştir.? denilmektedir.

Kıymeti : 1.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.