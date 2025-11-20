T.C.

Sıra No

Kart No

Borçlunun Adı Soyadı-Unvanı

Takip No

İşyeri Sicili

Türü

Borcun Dönemi

Borç ( TL)

Gecikme Zammı

TOPLAM

501

203062

YILDIZHANLAR PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/66912

1855180

PRİM

2023/09 İLA 2023/12

364.837,50

407.399,68

772.237,18

502

210487

BALANS KİMYA VE TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

2024/71321

1803022

İSP

2022/06 İLA 2023/12

16.811,24

22.131,46

38.942,70

503

210487

BALANS KİMYA VE TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

2024/71320

1803022

Prim

2022/06 İLA 2023/12

187.364,40

247.026,68

187.364,40

504

210483

BİLOS EMLAK İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/71312

1808260

İSP

2023/10 İLA 2023/12

16.507,63

18.607,01

35.114,64

505

210273

HÜSEYİNOĞULLARI BOTANİK FİDANCILIK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/67991

1704997

İSP

2020/02 İLA 2022/08

17.861,51

36.687,80

54.549,31

506

210273

HÜSEYİNOĞULLARI BOTANİK FİDANCILIK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/67990

1704997

Prim

2022/02 İLA 2022/08

201.406,87

413.789,17

615.196,04

507

210265

KÖŞEM İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ ELEK.TEK.YED.PAR.OTO.ORG.TED. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/67970

1859350

İSP

2023/09 İLA 2023/12

20.068,10

22.955,28

43.023,38

508

210265

KÖŞEM İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ ELEK.TEK.YED.PAR.OTO.ORG.TED. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/67969

1859350

PRİM

2023/09 İLA 2023/12

230.783,08

263.985,65

494.768,73

509

210258

ATH İNŞAAT METAL YEDEK PARÇA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK ZÜCCACİYE TED.PAZ.LİMİTED ŞİRKETİ

2024/67953

1830393

PRİM

2022/12 İLA 2023/03

144.311,02

201.182,98

345.494,00

510

210258

ATH İNŞAAT METAL YEDEK PARÇA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK ZÜCCACİYE TED.PAZ.LİMİTED ŞİRKETİ

2024/67954

1830393

İSP

2022/12 İLA 2023/03

12.604,41

17.571,07

30.175,48

511

210227

NDM TOPTAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/67882

1769150

PRİM

2022/10 İLA 2023/10

100.683,68

132.626,89

233.310,57

512

210167

NSİ VENDİNG GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/67638

1815661

İSP

2023/07 İLA 2023/12

18.727,57

23.317,07

42.044,64

513

210167

NSİ VENDİNG GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/67637

1815661

PRİM

2023/07 İLA 2023/12

221.195,09

276.222,06

497.417,15

514

208162

MAGNUM OPUS DIŞ TİCARET TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/60325

1741777

PRİM

2021/03 İLA 2023/07

116.985,47

188.545,58

305.531,05

515

208162

MAGNUM OPUS DIŞ TİCARET TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/60330

1741777

İSP

2021/03 İLA 2023/07

11.326,37

18.569,71

29.896,08

516

214322

ÖZGAZİLERİNŞAAT ELEKTRİK TEKSTİL NAKLİYE OTOMOTİV YEDEK PARÇA ORMAN VE MADEN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

2024/92952

1854015

İPC

2023/07 İLA 2023/08

14.755,00

16.594,06

31.349,06

517

211528

KOSOVALI YAPI MAL. MET. HIR. AMB. TEKS. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/79866

1829728

PRİM

2023/01 İLA 2023/05

27.276,81

37.032,50

64.309,31

518

209489

VERİM RESTORAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/64096

1689982

İSP

2019/05 İLA 2021/06

11.550,03

31.666,63

43.216,66

519

209489

VERİM RESTORAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/64095

1689982

PRİM

2019/05 İLA 2021/06

136.060,73

372.087,89

508.148,62

520

202286

A1 BNG TURİZM İNŞAAT DEKORASYON İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/66961

1860624

İSP

2023/09 İLA 2023/12

26.235,04

30.581,99

56.817,03

521

202286

A1 BNG TURİZM İNŞAAT DEKORASYON İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/66960

1860624

PRİM

2023/09 İLA 2023/12

307.998,86

359.260,63

667.259,49

522

210483

BİLOS EMLAK İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/71311

1808260

PRİM

2023/10 İLA 2023/12

217.896,11

245.748,41

463.644,52

523

205824

MAYA İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ-EVRENSEL TEMA İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI

2024/067282

1823621

PRİM

2022/10 İLA 2023/03

105.250,86

144.599,74

249.850,60

524

210479

ÖZ ARC KİMYA TEMİZLİK İNŞAAT DEMİR ÇELİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/71302

1709281

İPC

2020/04 İLA 2021/09

43.224,00

58.581,96

101.805,96

525

214190

NİF-TEM TEM VE MALZ GIDA TUR İNŞ VE ÖZEL SAĞLIK HİZ SAN TİCVE SKSK İNS KAY. VE BİL. TEK.TEM. GIDA TURZ. İNŞ VE PET. ÜRÜ. SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ

2024/92662

1550379

İPC

2016/02 İLA 2017/01

36.672,00

88.839,17

125.511,17

526

210127

BAL-KOM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ - MTB ÇINAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ ADİ ORTAKLIĞI

2024/67088

1848274

PRİM

2023/10

593.687,10

704.964,52

1.298.651,62

527

102896

HTK İNSAN KAYNAKLARI TEMİZLİK MÜHENDİSLİK OTOMASYON TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024/92746

1726878

İPC

2022/01

60.048,00

83.578,75

143.626,75

528

95472

HBV TEKSTİŞ TEMİZLİK GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/85638

1451305

İPC

2021/03

42.930,00

62.520,51

105.450,51

529

182366

İXİRA YATAK VE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/68885

1586007

İPC

2019/11 İLA 2019/12

26.863,00

65.192,96

92.055,96

530

62967

MARATON SEYAHAT ACENTESİ TURİZM ACENTASI ZİRAAT GIDA VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/68718

1385506

PRİM

2023/04 İLA 2024/01

109.483,38

123.428,85

232.912,23

531

197746

YAMAÇ MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/68793

1699060

PRİM

2022/04 İLA 2024/04

124.728,73

152.803,65

277.532,38

532

197746

YAMAÇ MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/68792

1699060

İSP

2022/04 İLA 2024/04

11.310,44

13.862,73

25.173,17

533

205765

ALTINORAN TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2024/68920

1819161

PRİM

2024/01 İLA 2024/04

27.486,90

26.654,41

54.141,31

534

154856

WİNTEC HAZIR DOĞRAMA PROFİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/68934

1566174

İPC

2016/07 İLA 2023/02

35.629,72

50.520,80

86.150,52

535

26661

ÖZSEÇKİN YEMEK ÜRETİMİ GIDA SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023/26895

1001693

İPC

2012/01 İLA 2021/02

21.016,00

44.421,01

65.437,01

536

35012

A.VURALLAR İLET.GIDA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

2024/23610

1240216

PRİM

2006/06 İLA 2014/10

6.343,84

54.092,82

60.436,66

537

91871

MONAGRO TARIM KİMYA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

2024/36437

1449797

İPC

2013/12 İLA 2022/10

77.856,00

113.021,26

190.877,26

538

107236

ATC BÜRO MAKİNALARI KIRTASİYE REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023/28700

1477633

İPC

2013/05 İLA 2019/10

35.748,00

52.917,17

88.665,17

539

107329

BY SERDAR MOBİLYA ZÜCCACİYE ELEK. VE EKSTRASANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023/32675

1493973

İPC

2014/04 İLA 2015/11

11.139,93

17.903,71

29.043,64

540

210264

YAKUT GLOBAL DEMİR ÇELİK İNŞAAT ELEK. MAL.ORM.ÜRÜ.KİM.MAD.LOJ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/67967

1859189

PRİM

2023/09 İLA 2023/12

117.831,38

131.829,11

249.660,49

541

4385

ÇITIR PİLİÇ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/22598

1212015

İSP

2007/05 İLA 2013/04

3.018,97

26.454,99

29.473,96

542

4385

ÇITIR PİLİÇ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/22597

1212015

PRİM

2007/05 İLA 2013/04

33.997,41

297.321,01

331.318,42

543

87529

SEMKO MÜHENDİSLİK GIDA İNŞAAT HAY.TAŞ.PETROL ÜR. TAAH. TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

2023/29595

1373351

İPC

2014/12 İLA 2021/04

43.270,00

58.549,35

101.819,35

544

87529

SEMKO MÜHENDİSLİK GIDA İNŞAAT HAY.TAŞ.PETROL ÜR. TAAH. TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

2023/29593

1373351

PRİM

2013/07 İLA 2014/11

10.644,95

69.508,12

80.153,07

545

9229

ÇEŞME ELEKTRİK İNŞAAT TUR. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023/28790

1087258

İPC

2008/01 İLA 2014/11

20.908,00

107.291,07

128.199,07

546

120899

CŞ ZİRVE İNŞ. TAAH. EL. EL. PEY. TEKS. KIR .SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/15896

1493801

İPC

2014/07 İLA 2015/09

16.353,00

87.206,63

103.559,63

547

105636

LİLYUM BASIN YAYIN AJ.OR.TM.GD.MD.PZ.TR.İŞ.EN. VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/22699

1479245

İSP

2014/05 İLA 2016/10

24.127,60

32.174,15

56.301,75

548

105636

LİLYUM BASIN YAYIN AJ.OR.TM.GD.MD.PZ.TR.İŞ.EN. VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/22698

1479245

PRİM

2019/04 İLA 2016/10

160.857,23

929.000,60

1.089.857,83

549

31644

EYİLİK TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2022/49992

1305197

İPC

2010/04 İLA 2022/02

66.041,00

140.892,88

206.933,88

550

13759

OKBAY ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

2022/49805

1365413

İPC

2010/02 İLA 2014/07

28.491,00

132.185,12

160.676,12

551

13759

OKBAY ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

2023/29506

1365413

İPC

2012/06 İLA 2014/07

13.650,00

61.756,43

75.406,43

552

29654

KAYAPALI NİLÜFER TUR.SEYAHAT OTOBÜS İŞL. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023/26674

1271554

İPC

2012/10 İLA 2017/10

40.286,00

97.917,87

138.203,87

553

90006

H.S.N TEKSTİL GIDA BESİ. TA.PE.TU.TA.İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023/29024

1300343

İSP

2013/02 İLA 2014/03

21.029,80

145.180,24

166.210,04

554

90006

H.S.N TEKSTİL GIDA BESİ. TA.PE.TU.TA.İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023/29023

1300343

PRİM

2013/02 İLA 2014/03

239.000,29

1.649.348,81

1.888.349,10

555

27419

FAYDA YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ

2024/52302

1399549

İPC

2013/05 İLA 2019/11

32.657,00

78.801,16

111.458,16

556

62209

SGL DENİZCİLİK DENİZ VE KARA TAŞIMACILIĞI PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TURZİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024/36224

1352510

İPC

2013/09 İLA 2019/09

34.546,00

84.174,92

118.720,92

557

55619

ALFA DTU ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/51813

1397790

İSP

2013/07 İLA 2014/09

4.902,91

33.322,58

38.225,49

558

55619

ALFA DTU ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/51812

1397790

PRİM

2013/07 İLA 2014/09

56.634,64

384.200,96

440.835,60

559

210557

EKOL KONSTRÜKSİYON DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024/71589

1711754

PRİM

2022/05 İLA 2023/12

91.912,88

135.843,33

227.756,21

560

208906

EFC ELZEM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/62417

1749719

PRİM

2022/05 İLA 2023/12

274.584,96

356.580,43

631.165,39

561

208906

EFC ELZEM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/62418

1749719

İSP

2023/01 İLA 2023/12

24.853,91

32.172,16

57.026,07

562

31644

EYİLİK TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2022/49992

1305197

İPC

2010/04 İLA 2022/02

66.041,00

141.285,05

207.326,05

563

41719

GRETON GRANİT VE PREKAST MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024/12028

235548

İPC

2014/03 İLA 2022/04

12.384,00

34.587,04

46.971,04

564

106029

AKC MOBİLYA İMALAT DEKORASYON HALI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2023/28610

1482087

İPC

2013/04 İLA 2015/07

72.897,47

55.741,47

128.638,94

565

89022

BALSAN ASANSÖR İNŞAAT HAYVAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ MEHMET BAL

2025/61533

1455589

İSP

2025/01 İLA 2025/06

267.414,79

93.546,55

360.961,34

566

89022

BALSAN ASANSÖR İNŞAAT HAYVAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ MEHMET BAL

2025/61534

1455589

PRİM

2025/01 İLA 2025/06

25.881,31

8.075,96

33.957,27

567

155256

SMYRNA MİMARLIK MÜHENDİSLİK PEYZAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ ABDURRAHİM TUNELİ

2025/59630

1591728

İPC

2024/12

240.030,00

83.360,85

323.390,85

568

205682

BERK ATILIM MAKİNA OTO YED PARÇA İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/51357

1815106

PRİM

2023/07 İLA 2023/12

96.031,38

117.238,08

213.269,46

569

2025/374

KADRİYE BERİN ESKİ İZMİRLİLER KORUR

2025/374

347*****914

EK/5

2020/10 İLA 2022/10

11762,51

22427,09

34.189,60

570

2025/395

ERKUT ŞENBAŞ

2025/395

172*****996

EK-9

2020/07 İLA 2021/01

18.071,35

41389,89

59.461,24

571

2025/400

MESUT ÇALIŞ

2025/400

307*****426

EK-9

2015/02 İLA 2025/02

33139,12

71677,42

104.816,54

572

2025/100

HANDAN ALTINAY

2025/100

247*****372

EK-5/EK-6

2015/12 İLA 2019/08

14595,14

65256,99

79.852,13

573

3049

SUPHİ KOYUNCUOĞLU

2024/101811

1106041

PRİM

2024/01 İLA 2024/10

1.055.194,15

708.964,19

1.764.158,34

574

209884

BAZER TARIM İLAÇ İÇ DIŞ TİC

2024/65867

1740445

PRİM

2021/07 İLA 2023/12

179.987,03

257.705,72

437.692,75

575

160179

OSMAN SÜYÖK

2024/103393

1596551

İPC

2016/07 İLA 20216/08

6.588,00

26.432,76

33.020,76

576

213288

SALİH BADEM

2024/103582

1709237

PRİM

2024/07 İLA 2024/09

41.505,20

23.257,27

64.762,47

577

217365

SARE GOLD KUYUMCULUK

2024/103702

1737196

PRİM

2023/12 İLA 2024/08

214.523,39

170.732,87

385.256,26

578

217365

SARE GOLD KUYUMCULUK

2024/103703

1737196

İSP

2023/12 İLA 2024/08

18.917,34

15.099,24

34.016,58

579

47790

ORJİN ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLARI

2024/102772

1399253

PRİM

2024/04 İLA 2024/09

124.365,62

80.234,83

204.600,45

580

153445

SANÖK RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ

2024/105406

1606393

PRİM

2023/07 İLA 2024/04

72.302,27

74.381,51

146.683,78

581

16312

H.E.A.T.P.A.N ISI SİSTEMLERİ

2024/104057

1239708

İPC

288,14

21.330,00

58.000,97

79.330,97

582

63741

BAYTAD GIDA YİYECEK SAN TİC

2024/105432

1624660

İPC

2018/11 İLA 2023/11

93.257,38

100.833,30

194.090,68

583

116451

AKALAR İNŞ.TAAH.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ

2024/101840

1115803

PRİM

1999/08 İLA 2000/01

1.726,04

215.543,74

217.269,78

584

216984

FER-AN İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2024/101832

1110701

PRİM

1998/11 İLA 2000/01

11.220,48

1.283.741,90

1.294.962,38

585

181401

CC GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKET

2025/26356

1657116

PRİM

2024/01 İLA 2024/11

74.883,02

51.385,33

126.268,35

586

173112

CNR ISITMA SOĞUTMA İNŞAAT TAAH İTH İHR

2024/72530

1711526

İPC

2023/01

120.096,00

97.257,77

217.353,77

587

210629

EMKA MARBLE MADEN SANAYİ VE TİC

2024/73205

1681856

PRİM

2019/05 İLA 2021/03

8.349,66

20.334,16

28.683,82

588

209885

ALVAFO TARIM İLAÇ GÜBRE SAN TİC

2024/65869

1740849

PRİM

2021/02 İLA 2023/12

307.404,22

445.318,28

752.722,50

589

209885

ALVAFO TARIM İLAÇ GÜBRE SAN TİC

2024/65870

1740849

İSP

2021/02 İLA 2023/12

27.905,08

40.144,09

68.049,17

590

217730

TÜRKMENLER GROUP PROJE

2024/106257

1764050

PRİM

2024/05 İLA 2024/10

51.393,38

30.586,01

81.979,39

591

153420

REFORMİST YAPI PROJE TURİZM İNŞ SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ-SELİM YETİŞ

2025/16855

1588448

PRİM

2019/04 İLA 2019/12

28.220,56

83.613,54

111.834,10

592

218933

E N E GIDAİNŞAAT TEMİZLİK HİZM E N E GIDAİNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ SİNAN BAKIR

2025/31800

1889187

İSP

2025/02 İLA 2025/04

52.421,22

17.413,31

69.834,53

593

218933

E N E GIDAİNŞAAT TEMİZLİK HİZM E N E GIDAİNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ SİNAN BAKIR

2025/31799

1889187

PRİM

2025/02 İLA 2025/04

662.006,16

219.976,87

881.983,03

594

185667

RDS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ HEYSEM KAMALAK

2024/094573

1636507

İPC

2023/07 İLA 2023/11

14.755,00

11.127,18

25.882,18

595

185667

RDS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ HEYSEM KAMALAK

2024/094572

1636507

İPC

2023/07 İLA 2023/12

81.827,00

62.422,29

144.249,29

596

192304

ATRIA İNWEST MEDİKAL TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ FIRAT İSA PARMAKSIZ

2024/77004

1727562

İPC

2021/12

42.930,00

67.631,41

110.561,41

597

194898

PİLATES EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ÇAĞDAŞ SAYILKAN

2024/077439

1695138

İPC

2020/01 İLA 2023/09

191.038,00

152.967,85

344.005,85

598

202366

ARG GRUP OTOMOTİV İNŞAAT SAN TİC. LİMİTED ŞİRKETİ -MÜDÜRÜ BAVER EFE ARĞUN

2024/105253

1801923

PRİM

2023/07 İLA 2024/10

466.946,28

377.017,03

843.963,31

599

202366

ARG GRUP OTOMOTİV İNŞAAT SAN TİC. LİMİTED ŞİRKETİ -MÜDÜRÜ BAVER EFE ARĞUN

2024/105255

1801923

İSP

2023/07 İLA 2024/10

41.953,09

34.267,63

76.220,72

600

207556

AR PRODUCTİON AYAKKABI TEKSTİL MAK. VE TİC. ANONOMİ ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ BURHAN BELPINAR

2024/77517

1697197

PRİM

2024/01 İLA 2024/04

54.207,32

46.923,58

101.130,90

601

209624

PUDRA İNTERİOR DESİGN İÇ MİMARLIK İÇ DİZAYN VE DIŞ TİC. SAN. ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ HÜLYA GENÇOĞLU

2024/103331

1761732

PRİM

2021/09 İLA 2024/08

212.886,66

241.309,22

454.195,88

602

209624

PUDRA İNTERİOR DESİGN İÇ MİMARLIK İÇ DİZAYN VE DIŞ TİC. SAN. ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ HÜLYA GENÇOĞLU

2024/103332

1761732

İSP

2021/07 İLA 2024/08

18.416,23

21.286,66

39.702,89

603

89876

TEPEKULE DEMİR BETON İNŞ. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ABDULLAH SARGIN

2024/78302

1455704

İPC

2013/01 İLA 2017/08

30.420,55

4.659,37

35.079,92

604

216366

PERFRCT TRADİNG OTO YIKAMA LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ KEYVAN KHALAJ

2024/099488

1805350

PRİM

2022/12 İLA 2023/12

13.899,55

14.838,79

28.738,34

605

215756

ÖZ NEHİRİM OTO KURTARMA HİZ. OTO KİRALAMA VE TUR. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MEHMET YAVAŞ

2024/97763

1848720

PRİM

2023/10 İLA 2024/02

21.915,86

21.915,90

43.831,76

606

207506

BERGAMA ŞAHİN ENERJİ İNŞAAT EMLAK VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MEDET ŞAHİN

2024/97818

1868525

PRİM

2023/11 İLA 2024/01

21.272,37

21.019,91

42.292,28

607

202830

GÖKHAN ÇAKIRBEYLİ

2024/105552

1853330

İPC

2023/07

26.829,00

7.538,40

34.367,40

608

200555

RAİN BEBE TEKSTİL OTO. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MEHMET KULAKSIZ

2024/97591

1868976

PRİM

2023/11 İLA 2024/04

267.635,29

215.442,04

483.077,33

609

200555

RAİN BEBE TEKSTİL OTO. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MEHMET KULAKSIZ

2024/97593

1868976

İSP

2023/11 İLA 2024/04

23.272,65

18.734,10

42.006,75

610

217635

TOPRAK ŞARKÜTERİ GIDA OTO. İNŞ. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ

2024/105241

1801281

İPC

2022/11 İLA 2022/12

12.833,94

13.453,77

26.287,71

611

209447

ENSA OFİS MOBİLYALARI İTH. İHR. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ENES SARI

2024/99813

1667597

İSP

2022/12 İLA 2024/09

20.244,59

26.168,61

46.413,20

612

209447

ENSA OFİS MOBİLYALARI İTH. İHR. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ENES SARI

2024/99812

1667597

PRİM

2021/06 İLA 2024/09

227.022,59

290.694,50

517.717,09

613

202246

ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ZAFER TOKSÖZ

2024/94814

1747069

PRİM

2024/03 İLA 2024/08

627.313,71

402.313,71

1.029.627,42

614

202246

ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ZAFER TOKSÖZ

2024/94815

1747069

İSP

2024/03 İLA 2024/08

52.260,23

33.801,57

86.061,80

615

201655

DAIMON BİLGİSAYAR YAZILIM TİC. LİMİTED ŞİRKETİ

2024/105510

1823339

PRİM

2022/10 İLA 2023/03

83.198,81

110.271,45

193.470,26

616

206350

AYEK REKLAM AMBALAJ DENİZCİLİK METAL SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MEHMET ALİ DERİN

2024/77762

1705843

PRİM

2020/12 İLA 2024/04

132.359,96

129.832,49

262.192,45

617

213673

KÖRFEZCAM PVC VİNÇ NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ OSMAN AKPINAR

2024/97642

1765134

PRİM

2024/01 İLA 2024/09

677.731,43

431.685,68

1.109.417,11

618

213673

KÖRFEZCAM PVC VİNÇ NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ OSMAN AKPINAR

2024/97643

1765134

İSP

2024/01 İLA 2024/09

58.047,27

36.935,76

94.983,03

619

216081

BOLAT ALTYAPI İNŞAAT ENERJİ İTH. İHR. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ECEVİT SARIYILDIZ

2024/98771

1869365

PRİM

2024/02 İLA 2024/06

195.211,16

141.080,03

336.291,19

620

216081

BOLAT ALTYAPI İNŞAAT ENERJİ İTH. İHR. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ECEVİT SARIYILDIZ

2024/98772

1869365

ISP

2024/02 İLA 2024/06

16.882,13

12.208,99

29.091,12

621

200957

FD GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ OTO. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ FIRAT DUMANAY

2024/77060

1737459

İPC

2024/09

17.887,00

15.434,26

33.321,26

622

200957

FD GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ OTO. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ FIRAT DUMANAY

2024/77054

1737459

İPC

2021/04 İLA 2024/04

49.331,85

32.753,25

82.085,10

623

158550

BERKİN GÜZEN MOB.DEK.TURZ.TEKS BERKİN GÜZEN MOB. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ -MÜDÜRÜ ERSİN GÜZEL

2025/62162

1403278

PRİM

2023/07 İLA 2025/06

301.412,66

182.500,17

483.912,83

624

158550

BERKİN GÜZEN MOB.DEK.TURZ.TEKS BERKİN GÜZEN MOB. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ -MÜDÜRÜ ERSİN GÜZEL

2025/62163

1403278

İSP

2023/07 İLA 2025/06

26.845,57

16.710,94

43.556,51

625

87664

HİTAB NAKLİYAT MAKİNA PETROL LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ RAMAZAN ŞEN

2025/61449

1451044

PRİM

2024/01 İLA 2025/01

290.669,94

206.709,48

497.379,42

626

87664

HİTAB NAKLİYAT MAKİNA PETROL LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ RAMAZAN ŞEN

2025/61450

1451044

İSP

2024/01 İLA 2025/01

25.354,82

18.092,91

43.447,73

627

190363

E N F GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2024/086228

1602093

PRİM

2024/09

1.048.150,68

941.988,85

1.990.139,53

628

197311

GÖKBERK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ-HASAN ALTUNTAŞ

2025/023845

1734787

PRİM

2024/01 İLA 2024/12

4.972.839,21

2.990.400,23

7.963.239,44

629

197311

GÖKBERK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ-BURAK KOÇER

2025/023845

1734787

PRİM

2024/01 İLA 2024/12

4.972.839,21

2.990.400,23

7.963.239,44

630

152942

GALATA ASM İZMİR DANIŞMANLIK ÖZEL SAĞLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ-UKTAM ZHALIMOW

2025/23682

1570698

PRİM

2024/03 İLA 2024/12

1.866.510,33

1.107.470,33

2.973.980,66

631

189938

DİKEY OTOMASYON MÜŞAVİRLİK MAK.AMB.TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-İLKER ÇİĞA

2025/23636

1545021

PRİM

2024/01 İLA2024/12

2.597.000,33

1.761.568,26

4.358.568,59
