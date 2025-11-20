|
T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Hasan Tahsin Sosyal Güvenlik Merkezi
(İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.)
İLAN
Sıra No
Kart No
Borçlunun Adı Soyadı-Unvanı
Takip No
İşyeri Sicili
Türü
Borcun Dönemi
Borç ( TL)
Gecikme Zammı
TOPLAM
501
203062
YILDIZHANLAR PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/66912
1855180
PRİM
2023/09 İLA 2023/12
364.837,50
407.399,68
772.237,18
502
210487
BALANS KİMYA VE TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2024/71321
1803022
İSP
2022/06 İLA 2023/12
16.811,24
22.131,46
38.942,70
503
210487
BALANS KİMYA VE TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2024/71320
1803022
Prim
2022/06 İLA 2023/12
187.364,40
247.026,68
187.364,40
504
210483
BİLOS EMLAK İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/71312
1808260
İSP
2023/10 İLA 2023/12
16.507,63
18.607,01
35.114,64
505
210273
HÜSEYİNOĞULLARI BOTANİK FİDANCILIK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/67991
1704997
İSP
2020/02 İLA 2022/08
17.861,51
36.687,80
54.549,31
506
210273
HÜSEYİNOĞULLARI BOTANİK FİDANCILIK ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/67990
1704997
Prim
2022/02 İLA 2022/08
201.406,87
413.789,17
615.196,04
507
210265
KÖŞEM İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ ELEK.TEK.YED.PAR.OTO.ORG.TED. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/67970
1859350
İSP
2023/09 İLA 2023/12
20.068,10
22.955,28
43.023,38
508
210265
KÖŞEM İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ ELEK.TEK.YED.PAR.OTO.ORG.TED. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/67969
1859350
PRİM
2023/09 İLA 2023/12
230.783,08
263.985,65
494.768,73
509
210258
ATH İNŞAAT METAL YEDEK PARÇA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK ZÜCCACİYE TED.PAZ.LİMİTED ŞİRKETİ
2024/67953
1830393
PRİM
2022/12 İLA 2023/03
144.311,02
201.182,98
345.494,00
510
210258
ATH İNŞAAT METAL YEDEK PARÇA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK ZÜCCACİYE TED.PAZ.LİMİTED ŞİRKETİ
2024/67954
1830393
İSP
2022/12 İLA 2023/03
12.604,41
17.571,07
30.175,48
511
210227
NDM TOPTAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/67882
1769150
PRİM
2022/10 İLA 2023/10
100.683,68
132.626,89
233.310,57
512
210167
NSİ VENDİNG GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/67638
1815661
İSP
2023/07 İLA 2023/12
18.727,57
23.317,07
42.044,64
513
210167
NSİ VENDİNG GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/67637
1815661
PRİM
2023/07 İLA 2023/12
221.195,09
276.222,06
497.417,15
514
208162
MAGNUM OPUS DIŞ TİCARET TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/60325
1741777
PRİM
2021/03 İLA 2023/07
116.985,47
188.545,58
305.531,05
515
208162
MAGNUM OPUS DIŞ TİCARET TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/60330
1741777
İSP
2021/03 İLA 2023/07
11.326,37
18.569,71
29.896,08
516
214322
ÖZGAZİLERİNŞAAT ELEKTRİK TEKSTİL NAKLİYE OTOMOTİV YEDEK PARÇA ORMAN VE MADEN ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
2024/92952
1854015
İPC
2023/07 İLA 2023/08
14.755,00
16.594,06
31.349,06
517
211528
KOSOVALI YAPI MAL. MET. HIR. AMB. TEKS. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/79866
1829728
PRİM
2023/01 İLA 2023/05
27.276,81
37.032,50
64.309,31
518
209489
VERİM RESTORAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/64096
1689982
İSP
2019/05 İLA 2021/06
11.550,03
31.666,63
43.216,66
519
209489
VERİM RESTORAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/64095
1689982
PRİM
2019/05 İLA 2021/06
136.060,73
372.087,89
508.148,62
520
202286
A1 BNG TURİZM İNŞAAT DEKORASYON İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/66961
1860624
İSP
2023/09 İLA 2023/12
26.235,04
30.581,99
56.817,03
521
202286
A1 BNG TURİZM İNŞAAT DEKORASYON İTHALAT VE İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/66960
1860624
PRİM
2023/09 İLA 2023/12
307.998,86
359.260,63
667.259,49
522
210483
BİLOS EMLAK İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/71311
1808260
PRİM
2023/10 İLA 2023/12
217.896,11
245.748,41
463.644,52
523
205824
MAYA İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ-EVRENSEL TEMA İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI
2024/067282
1823621
PRİM
2022/10 İLA 2023/03
105.250,86
144.599,74
249.850,60
524
210479
ÖZ ARC KİMYA TEMİZLİK İNŞAAT DEMİR ÇELİK NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/71302
1709281
İPC
2020/04 İLA 2021/09
43.224,00
58.581,96
101.805,96
525
214190
NİF-TEM TEM VE MALZ GIDA TUR İNŞ VE ÖZEL SAĞLIK HİZ SAN TİCVE SKSK İNS KAY. VE BİL. TEK.TEM. GIDA TURZ. İNŞ VE PET. ÜRÜ. SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
2024/92662
1550379
İPC
2016/02 İLA 2017/01
36.672,00
88.839,17
125.511,17
526
210127
BAL-KOM İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ - MTB ÇINAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ ADİ ORTAKLIĞI
2024/67088
1848274
PRİM
2023/10
593.687,10
704.964,52
1.298.651,62
527
102896
HTK İNSAN KAYNAKLARI TEMİZLİK MÜHENDİSLİK OTOMASYON TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024/92746
1726878
İPC
2022/01
60.048,00
83.578,75
143.626,75
528
95472
HBV TEKSTİŞ TEMİZLİK GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/85638
1451305
İPC
2021/03
42.930,00
62.520,51
105.450,51
529
182366
İXİRA YATAK VE MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/68885
1586007
İPC
2019/11 İLA 2019/12
26.863,00
65.192,96
92.055,96
530
62967
MARATON SEYAHAT ACENTESİ TURİZM ACENTASI ZİRAAT GIDA VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/68718
1385506
PRİM
2023/04 İLA 2024/01
109.483,38
123.428,85
232.912,23
531
197746
YAMAÇ MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/68793
1699060
PRİM
2022/04 İLA 2024/04
124.728,73
152.803,65
277.532,38
532
197746
YAMAÇ MERMER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/68792
1699060
İSP
2022/04 İLA 2024/04
11.310,44
13.862,73
25.173,17
533
205765
ALTINORAN TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2024/68920
1819161
PRİM
2024/01 İLA 2024/04
27.486,90
26.654,41
54.141,31
534
154856
WİNTEC HAZIR DOĞRAMA PROFİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/68934
1566174
İPC
2016/07 İLA 2023/02
35.629,72
50.520,80
86.150,52
535
26661
ÖZSEÇKİN YEMEK ÜRETİMİ GIDA SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023/26895
1001693
İPC
2012/01 İLA 2021/02
21.016,00
44.421,01
65.437,01
536
35012
A.VURALLAR İLET.GIDA İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ
2024/23610
1240216
PRİM
2006/06 İLA 2014/10
6.343,84
54.092,82
60.436,66
537
91871
MONAGRO TARIM KİMYA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2024/36437
1449797
İPC
2013/12 İLA 2022/10
77.856,00
113.021,26
190.877,26
538
107236
ATC BÜRO MAKİNALARI KIRTASİYE REKLAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023/28700
1477633
İPC
2013/05 İLA 2019/10
35.748,00
52.917,17
88.665,17
539
107329
BY SERDAR MOBİLYA ZÜCCACİYE ELEK. VE EKSTRASANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023/32675
1493973
İPC
2014/04 İLA 2015/11
11.139,93
17.903,71
29.043,64
540
210264
YAKUT GLOBAL DEMİR ÇELİK İNŞAAT ELEK. MAL.ORM.ÜRÜ.KİM.MAD.LOJ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/67967
1859189
PRİM
2023/09 İLA 2023/12
117.831,38
131.829,11
249.660,49
541
4385
ÇITIR PİLİÇ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/22598
1212015
İSP
2007/05 İLA 2013/04
3.018,97
26.454,99
29.473,96
542
4385
ÇITIR PİLİÇ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/22597
1212015
PRİM
2007/05 İLA 2013/04
33.997,41
297.321,01
331.318,42
543
87529
SEMKO MÜHENDİSLİK GIDA İNŞAAT HAY.TAŞ.PETROL ÜR. TAAH. TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2023/29595
1373351
İPC
2014/12 İLA 2021/04
43.270,00
58.549,35
101.819,35
544
87529
SEMKO MÜHENDİSLİK GIDA İNŞAAT HAY.TAŞ.PETROL ÜR. TAAH. TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
2023/29593
1373351
PRİM
2013/07 İLA 2014/11
10.644,95
69.508,12
80.153,07
545
9229
ÇEŞME ELEKTRİK İNŞAAT TUR. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023/28790
1087258
İPC
2008/01 İLA 2014/11
20.908,00
107.291,07
128.199,07
546
120899
CŞ ZİRVE İNŞ. TAAH. EL. EL. PEY. TEKS. KIR .SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/15896
1493801
İPC
2014/07 İLA 2015/09
16.353,00
87.206,63
103.559,63
547
105636
LİLYUM BASIN YAYIN AJ.OR.TM.GD.MD.PZ.TR.İŞ.EN. VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/22699
1479245
İSP
2014/05 İLA 2016/10
24.127,60
32.174,15
56.301,75
548
105636
LİLYUM BASIN YAYIN AJ.OR.TM.GD.MD.PZ.TR.İŞ.EN. VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/22698
1479245
PRİM
2019/04 İLA 2016/10
160.857,23
929.000,60
1.089.857,83
549
31644
EYİLİK TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2022/49992
1305197
İPC
2010/04 İLA 2022/02
66.041,00
140.892,88
206.933,88
550
13759
OKBAY ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
2022/49805
1365413
İPC
2010/02 İLA 2014/07
28.491,00
132.185,12
160.676,12
551
13759
OKBAY ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
2023/29506
1365413
İPC
2012/06 İLA 2014/07
13.650,00
61.756,43
75.406,43
552
29654
KAYAPALI NİLÜFER TUR.SEYAHAT OTOBÜS İŞL. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023/26674
1271554
İPC
2012/10 İLA 2017/10
40.286,00
97.917,87
138.203,87
553
90006
H.S.N TEKSTİL GIDA BESİ. TA.PE.TU.TA.İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023/29024
1300343
İSP
2013/02 İLA 2014/03
21.029,80
145.180,24
166.210,04
554
90006
H.S.N TEKSTİL GIDA BESİ. TA.PE.TU.TA.İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2023/29023
1300343
PRİM
2013/02 İLA 2014/03
239.000,29
1.649.348,81
1.888.349,10
555
27419
FAYDA YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ
2024/52302
1399549
İPC
2013/05 İLA 2019/11
32.657,00
78.801,16
111.458,16
556
62209
SGL DENİZCİLİK DENİZ VE KARA TAŞIMACILIĞI PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TURZİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024/36224
1352510
İPC
2013/09 İLA 2019/09
34.546,00
84.174,92
118.720,92
557
55619
ALFA DTU ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/51813
1397790
İSP
2013/07 İLA 2014/09
4.902,91
33.322,58
38.225,49
558
55619
ALFA DTU ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/51812
1397790
PRİM
2013/07 İLA 2014/09
56.634,64
384.200,96
440.835,60
559
210557
EKOL KONSTRÜKSİYON DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024/71589
1711754
PRİM
2022/05 İLA 2023/12
91.912,88
135.843,33
227.756,21
560
208906
EFC ELZEM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
2024/62417
1749719
PRİM
2022/05 İLA 2023/12
274.584,96
356.580,43
|
631.165,39
|
561
|
208906
|
EFC ELZEM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024/62418
|
1749719
|
İSP
|
2023/01 İLA 2023/12
|
24.853,91
|
32.172,16
|
57.026,07
|
562
|
31644
|
EYİLİK TEMİZLİK HİZMETLERİ VE ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2022/49992
|
1305197
|
İPC
|
2010/04 İLA 2022/02
|
66.041,00
|
141.285,05
|
207.326,05
|
563
|
41719
|
GRETON GRANİT VE PREKAST MALZEME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
2024/12028
|
235548
|
İPC
|
2014/03 İLA 2022/04
|
12.384,00
|
34.587,04
|
46.971,04
|
564
|
106029
|
AKC MOBİLYA İMALAT DEKORASYON HALI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2023/28610
|
1482087
|
İPC
|
2013/04 İLA 2015/07
|
72.897,47
|
55.741,47
|
128.638,94
|
565
|
89022
|
BALSAN ASANSÖR İNŞAAT HAYVAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ MEHMET BAL
|
2025/61533
|
1455589
|
İSP
|
2025/01 İLA 2025/06
|
267.414,79
|
93.546,55
|
360.961,34
|
566
|
89022
|
BALSAN ASANSÖR İNŞAAT HAYVAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ MEHMET BAL
|
2025/61534
|
1455589
|
PRİM
|
2025/01 İLA 2025/06
|
25.881,31
|
8.075,96
|
33.957,27
|
567
|
155256
|
SMYRNA MİMARLIK MÜHENDİSLİK PEYZAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ ABDURRAHİM TUNELİ
|
2025/59630
|
1591728
|
İPC
|
2024/12
|
240.030,00
|
83.360,85
|
323.390,85
|
568
|
205682
|
BERK ATILIM MAKİNA OTO YED PARÇA İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024/51357
|
1815106
|
PRİM
|
2023/07 İLA 2023/12
|
96.031,38
|
117.238,08
|
213.269,46
|
569
|
2025/374
|
KADRİYE BERİN ESKİ İZMİRLİLER KORUR
|
2025/374
|
347*****914
|
EK/5
|
2020/10 İLA 2022/10
|
11762,51
|
22427,09
|
34.189,60
|
570
|
2025/395
|
ERKUT ŞENBAŞ
|
2025/395
|
172*****996
|
EK-9
|
2020/07 İLA 2021/01
|
18.071,35
|
41389,89
|
59.461,24
|
571
|
2025/400
|
MESUT ÇALIŞ
|
2025/400
|
307*****426
|
EK-9
|
2015/02 İLA 2025/02
|
33139,12
|
71677,42
|
104.816,54
|
572
|
2025/100
|
HANDAN ALTINAY
|
2025/100
|
247*****372
|
EK-5/EK-6
|
2015/12 İLA 2019/08
|
14595,14
|
65256,99
|
79.852,13
|
573
|
3049
|
SUPHİ KOYUNCUOĞLU
|
2024/101811
|
1106041
|
PRİM
|
2024/01 İLA 2024/10
|
1.055.194,15
|
708.964,19
|
1.764.158,34
|
574
|
209884
|
BAZER TARIM İLAÇ İÇ DIŞ TİC
|
2024/65867
|
1740445
|
PRİM
|
2021/07 İLA 2023/12
|
179.987,03
|
257.705,72
|
437.692,75
|
575
|
160179
|
OSMAN SÜYÖK
|
2024/103393
|
1596551
|
İPC
|
2016/07 İLA 20216/08
|
6.588,00
|
26.432,76
|
33.020,76
|
576
|
213288
|
SALİH BADEM
|
2024/103582
|
1709237
|
PRİM
|
2024/07 İLA 2024/09
|
41.505,20
|
23.257,27
|
64.762,47
|
577
|
217365
|
SARE GOLD KUYUMCULUK
|
2024/103702
|
1737196
|
PRİM
|
2023/12 İLA 2024/08
|
214.523,39
|
170.732,87
|
385.256,26
|
578
|
217365
|
SARE GOLD KUYUMCULUK
|
2024/103703
|
1737196
|
İSP
|
2023/12 İLA 2024/08
|
18.917,34
|
15.099,24
|
34.016,58
|
579
|
47790
|
ORJİN ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLARI
|
2024/102772
|
1399253
|
PRİM
|
2024/04 İLA 2024/09
|
124.365,62
|
80.234,83
|
204.600,45
|
580
|
153445
|
SANÖK RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ
|
2024/105406
|
1606393
|
PRİM
|
2023/07 İLA 2024/04
|
72.302,27
|
74.381,51
|
146.683,78
|
581
|
16312
|
H.E.A.T.P.A.N ISI SİSTEMLERİ
|
2024/104057
|
1239708
|
İPC
|
288,14
|
21.330,00
|
58.000,97
|
79.330,97
|
582
|
63741
|
BAYTAD GIDA YİYECEK SAN TİC
|
2024/105432
|
1624660
|
İPC
|
2018/11 İLA 2023/11
|
93.257,38
|
100.833,30
|
194.090,68
|
583
|
116451
|
AKALAR İNŞ.TAAH.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024/101840
|
1115803
|
PRİM
|
1999/08 İLA 2000/01
|
1.726,04
|
215.543,74
|
217.269,78
|
584
|
216984
|
FER-AN İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024/101832
|
1110701
|
PRİM
|
1998/11 İLA 2000/01
|
11.220,48
|
1.283.741,90
|
1.294.962,38
|
585
|
181401
|
CC GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKET
|
2025/26356
|
1657116
|
PRİM
|
2024/01 İLA 2024/11
|
74.883,02
|
51.385,33
|
126.268,35
|
586
|
173112
|
CNR ISITMA SOĞUTMA İNŞAAT TAAH İTH İHR
|
2024/72530
|
1711526
|
İPC
|
2023/01
|
120.096,00
|
97.257,77
|
217.353,77
|
587
|
210629
|
EMKA MARBLE MADEN SANAYİ VE TİC
|
2024/73205
|
1681856
|
PRİM
|
2019/05 İLA 2021/03
|
8.349,66
|
20.334,16
|
28.683,82
|
588
|
209885
|
ALVAFO TARIM İLAÇ GÜBRE SAN TİC
|
2024/65869
|
1740849
|
PRİM
|
2021/02 İLA 2023/12
|
307.404,22
|
445.318,28
|
752.722,50
|
589
|
209885
|
ALVAFO TARIM İLAÇ GÜBRE SAN TİC
|
2024/65870
|
1740849
|
İSP
|
2021/02 İLA 2023/12
|
27.905,08
|
40.144,09
|
68.049,17
|
590
|
217730
|
TÜRKMENLER GROUP PROJE
|
2024/106257
|
1764050
|
PRİM
|
2024/05 İLA 2024/10
|
51.393,38
|
30.586,01
|
81.979,39
|
591
|
153420
|
REFORMİST YAPI PROJE TURİZM İNŞ SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ-SELİM YETİŞ
|
2025/16855
|
1588448
|
PRİM
|
2019/04 İLA 2019/12
|
28.220,56
|
83.613,54
|
111.834,10
|
592
|
218933
|
E N E GIDAİNŞAAT TEMİZLİK HİZM E N E GIDAİNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ SİNAN BAKIR
|
2025/31800
|
1889187
|
İSP
|
2025/02 İLA 2025/04
|
52.421,22
|
17.413,31
|
69.834,53
|
593
|
218933
|
E N E GIDAİNŞAAT TEMİZLİK HİZM E N E GIDAİNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ SİNAN BAKIR
|
2025/31799
|
1889187
|
PRİM
|
2025/02 İLA 2025/04
|
662.006,16
|
219.976,87
|
881.983,03
|
594
|
185667
|
RDS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ HEYSEM KAMALAK
|
2024/094573
|
1636507
|
İPC
|
2023/07 İLA 2023/11
|
14.755,00
|
11.127,18
|
25.882,18
|
595
|
185667
|
RDS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ HEYSEM KAMALAK
|
2024/094572
|
1636507
|
İPC
|
2023/07 İLA 2023/12
|
81.827,00
|
62.422,29
|
144.249,29
|
596
|
192304
|
ATRIA İNWEST MEDİKAL TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ FIRAT İSA PARMAKSIZ
|
2024/77004
|
1727562
|
İPC
|
2021/12
|
42.930,00
|
67.631,41
|
110.561,41
|
597
|
194898
|
PİLATES EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ÇAĞDAŞ SAYILKAN
|
2024/077439
|
1695138
|
İPC
|
2020/01 İLA 2023/09
|
191.038,00
|
152.967,85
|
344.005,85
|
598
|
202366
|
ARG GRUP OTOMOTİV İNŞAAT SAN TİC. LİMİTED ŞİRKETİ -MÜDÜRÜ BAVER EFE ARĞUN
|
2024/105253
|
1801923
|
PRİM
|
2023/07 İLA 2024/10
|
466.946,28
|
377.017,03
|
843.963,31
|
599
|
202366
|
ARG GRUP OTOMOTİV İNŞAAT SAN TİC. LİMİTED ŞİRKETİ -MÜDÜRÜ BAVER EFE ARĞUN
|
2024/105255
|
1801923
|
İSP
|
2023/07 İLA 2024/10
|
41.953,09
|
34.267,63
|
76.220,72
|
600
|
207556
|
AR PRODUCTİON AYAKKABI TEKSTİL MAK. VE TİC. ANONOMİ ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ BURHAN BELPINAR
|
2024/77517
|
1697197
|
PRİM
|
2024/01 İLA 2024/04
|
54.207,32
|
46.923,58
|
101.130,90
|
601
|
209624
|
PUDRA İNTERİOR DESİGN İÇ MİMARLIK İÇ DİZAYN VE DIŞ TİC. SAN. ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ HÜLYA GENÇOĞLU
|
2024/103331
|
1761732
|
PRİM
|
2021/09 İLA 2024/08
|
212.886,66
|
241.309,22
|
454.195,88
|
602
|
209624
|
PUDRA İNTERİOR DESİGN İÇ MİMARLIK İÇ DİZAYN VE DIŞ TİC. SAN. ANONİM ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ HÜLYA GENÇOĞLU
|
2024/103332
|
1761732
|
İSP
|
2021/07 İLA 2024/08
|
18.416,23
|
21.286,66
|
39.702,89
|
603
|
89876
|
TEPEKULE DEMİR BETON İNŞ. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ABDULLAH SARGIN
|
2024/78302
|
1455704
|
İPC
|
2013/01 İLA 2017/08
|
30.420,55
|
4.659,37
|
35.079,92
|
604
|
216366
|
PERFRCT TRADİNG OTO YIKAMA LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ KEYVAN KHALAJ
|
2024/099488
|
1805350
|
PRİM
|
2022/12 İLA 2023/12
|
13.899,55
|
14.838,79
|
28.738,34
|
605
|
215756
|
ÖZ NEHİRİM OTO KURTARMA HİZ. OTO KİRALAMA VE TUR. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MEHMET YAVAŞ
|
2024/97763
|
1848720
|
PRİM
|
2023/10 İLA 2024/02
|
21.915,86
|
21.915,90
|
43.831,76
|
606
|
207506
|
BERGAMA ŞAHİN ENERJİ İNŞAAT EMLAK VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MEDET ŞAHİN
|
2024/97818
|
1868525
|
PRİM
|
2023/11 İLA 2024/01
|
21.272,37
|
21.019,91
|
42.292,28
|
607
|
202830
|
GÖKHAN ÇAKIRBEYLİ
|
2024/105552
|
1853330
|
İPC
|
2023/07
|
26.829,00
|
7.538,40
|
34.367,40
|
608
|
200555
|
RAİN BEBE TEKSTİL OTO. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MEHMET KULAKSIZ
|
2024/97591
|
1868976
|
PRİM
|
2023/11 İLA 2024/04
|
267.635,29
|
215.442,04
|
483.077,33
|
609
|
200555
|
RAİN BEBE TEKSTİL OTO. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MEHMET KULAKSIZ
|
2024/97593
|
1868976
|
İSP
|
2023/11 İLA 2024/04
|
23.272,65
|
18.734,10
|
42.006,75
|
610
|
217635
|
TOPRAK ŞARKÜTERİ GIDA OTO. İNŞ. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024/105241
|
1801281
|
İPC
|
2022/11 İLA 2022/12
|
12.833,94
|
13.453,77
|
26.287,71
|
611
|
209447
|
ENSA OFİS MOBİLYALARI İTH. İHR. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ENES SARI
|
2024/99813
|
1667597
|
İSP
|
2022/12 İLA 2024/09
|
20.244,59
|
26.168,61
|
46.413,20
|
612
|
209447
|
ENSA OFİS MOBİLYALARI İTH. İHR. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ENES SARI
|
2024/99812
|
1667597
|
PRİM
|
2021/06 İLA 2024/09
|
227.022,59
|
290.694,50
|
517.717,09
|
613
|
202246
|
ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ZAFER TOKSÖZ
|
2024/94814
|
1747069
|
PRİM
|
2024/03 İLA 2024/08
|
627.313,71
|
402.313,71
|
1.029.627,42
|
614
|
202246
|
ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ZAFER TOKSÖZ
|
2024/94815
|
1747069
|
İSP
|
2024/03 İLA 2024/08
|
52.260,23
|
33.801,57
|
86.061,80
|
615
|
201655
|
DAIMON BİLGİSAYAR YAZILIM TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
|
2024/105510
|
1823339
|
PRİM
|
2022/10 İLA 2023/03
|
83.198,81
|
110.271,45
|
193.470,26
|
616
|
206350
|
AYEK REKLAM AMBALAJ DENİZCİLİK METAL SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ MEHMET ALİ DERİN
|
2024/77762
|
1705843
|
PRİM
|
2020/12 İLA 2024/04
|
132.359,96
|
129.832,49
|
262.192,45
|
617
|
213673
|
KÖRFEZCAM PVC VİNÇ NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ OSMAN AKPINAR
|
2024/97642
|
1765134
|
PRİM
|
2024/01 İLA 2024/09
|
677.731,43
|
431.685,68
|
1.109.417,11
|
618
|
213673
|
KÖRFEZCAM PVC VİNÇ NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ OSMAN AKPINAR
|
2024/97643
|
1765134
|
İSP
|
2024/01 İLA 2024/09
|
58.047,27
|
36.935,76
|
94.983,03
|
619
|
216081
|
BOLAT ALTYAPI İNŞAAT ENERJİ İTH. İHR. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ECEVİT SARIYILDIZ
|
2024/98771
|
1869365
|
PRİM
|
2024/02 İLA 2024/06
|
195.211,16
|
141.080,03
|
336.291,19
|
620
|
216081
|
BOLAT ALTYAPI İNŞAAT ENERJİ İTH. İHR. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ ECEVİT SARIYILDIZ
|
2024/98772
|
1869365
|
ISP
|
2024/02 İLA 2024/06
|
16.882,13
|
12.208,99
|
29.091,12
|
621
|
200957
|
FD GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ OTO. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ FIRAT DUMANAY
|
2024/77060
|
1737459
|
İPC
|
2024/09
|
17.887,00
|
15.434,26
|
33.321,26
|
622
|
200957
|
FD GÖLGELENDİRME SİSTEMLERİ OTO. SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ FIRAT DUMANAY
|
2024/77054
|
1737459
|
İPC
|
2021/04 İLA 2024/04
|
49.331,85
|
32.753,25
|
82.085,10
|
623
|
158550
|
BERKİN GÜZEN MOB.DEK.TURZ.TEKS BERKİN GÜZEN MOB. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ -MÜDÜRÜ ERSİN GÜZEL
|
2025/62162
|
1403278
|
PRİM
|
2023/07 İLA 2025/06
|
301.412,66
|
182.500,17
|
483.912,83
|
624
|
158550
|
BERKİN GÜZEN MOB.DEK.TURZ.TEKS BERKİN GÜZEN MOB. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ -MÜDÜRÜ ERSİN GÜZEL
|
2025/62163
|
1403278
|
İSP
|
2023/07 İLA 2025/06
|
26.845,57
|
16.710,94
|
43.556,51
|
625
|
87664
|
HİTAB NAKLİYAT MAKİNA PETROL LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ RAMAZAN ŞEN
|
2025/61449
|
1451044
|
PRİM
|
2024/01 İLA 2025/01
|
290.669,94
|
206.709,48
|
497.379,42
|
626
|
87664
|
HİTAB NAKLİYAT MAKİNA PETROL LİMİTED ŞİRKETİ - MÜDÜRÜ RAMAZAN ŞEN
|
2025/61450
|
1451044
|
İSP
|
2024/01 İLA 2025/01
|
25.354,82
|
18.092,91
|
43.447,73
|
627
|
190363
|
E N F GIDA DANIŞMANLIK İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|
2024/086228
|
1602093
|
PRİM
|
2024/09
|
1.048.150,68
|
941.988,85
|
1.990.139,53
|
628
|
197311
|
GÖKBERK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ-HASAN ALTUNTAŞ
|
2025/023845
|
1734787
|
PRİM
|
2024/01 İLA 2024/12
|
4.972.839,21
|
2.990.400,23
|
7.963.239,44
|
629
|
197311
|
GÖKBERK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ-BURAK KOÇER
|
2025/023845
|
1734787
|
PRİM
|
2024/01 İLA 2024/12
|
4.972.839,21
|
2.990.400,23
|
7.963.239,44
|
630
|
152942
|
GALATA ASM İZMİR DANIŞMANLIK ÖZEL SAĞLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ-UKTAM ZHALIMOW
|
2025/23682
|
1570698
|
PRİM
|
2024/03 İLA 2024/12
|
1.866.510,33
|
1.107.470,33
|
2.973.980,66
|
631
|
189938
|
DİKEY OTOMASYON MÜŞAVİRLİK MAK.AMB.TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-İLKER ÇİĞA
|
2025/23636
|
1545021
|
PRİM
|
2024/01 İLA2024/12
|
2.597.000,33
|
1.761.568,26
|
4.358.568,59
-
-
RESMİ İLANLAR GÜNDEM HABERLERİ SİYASET HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ SPOR HABERLERİ MAGAZİN HABERLERİ DÜNYA HABERLERİGENEL HABERLER ASAYİŞ HABERLERİ BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİ ÇEVRE HABERLERİ EĞİTİM HABERLERİ FLAŞ HABERLER KÜLTÜR VE SANAT HABERLERİÖTEKİ GÜNDEM HABERLERİ SAĞLIK HABERLERİ SİNEMA VE TELEVİZYON HABERLERİ YAŞAM HABERLERİ YEREL YÖNETİM HABERLERİ YEREL HABERLER İZMİR HABERLERİİSTANBUL HABERLERİ ANKARA HABERLERİ BURSA HABERLERİ ANTALYA HABERLERİ AYDIN HABERLERİ MANİSA HABERLERİ MUĞLA HABERLERİ