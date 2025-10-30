T.C.

ÖDEMİŞ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/58 Ort. Gid. Satış 25/10/2025

Konu : İLAN İLAN

ÖDEMİŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, GÖLCÜK Mahalle/Köy, 500 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz,

Taşınmaz üzerinde, 2 katlı yığma bina bulunmaktadır. 2 Katlı konut; taban alanı 82,00 m2 ve mesken olarak kullanılma özelliğindedir. Binanın zemin ve 1. Kat girişleri ayrı ayrı yerdendir. Zemin kat; 3 oda, hol ve banyo -tuvaletten oluşmaktadır ve Önü teras olarak düzenlenmiştir. 1.Kat , 3 oda ve hol den oluşmaktadır.2 Katlı bina toplam inşaat alanı : 82,00m2 X 2 -164,00m2 dir. Bahçesinde muhtelif cins ve yaşlarda meyve ağaçları vardır.

Yüzölçümü : 875,45 m2Arsa Payı : Tam

Kıymeti : 6.350.997,50 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:54--------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 13:54

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, GÖLCÜK Mahalle/Köy, 371 Ada, 21 Parsel,

Taşınmaz üzerinde, 2 katlı yığma bina ve bitişik konumda depo amaçlı kullanılan tek katlı yapı bulunmaktadır. 2 Katlı konut; taban alanı 112,00m2 ve mesken olarak kullanılma özelliğindedir. Depo tek katlı 26,00m2 alanlıdır.Zemin kat; 2 oda Mutfak ve tuvalet dışarıdadır. 1.Kat ; dışarıdan merdiven ile ulaşım sağlanmaktadır. 4 oda vardır. Bahçesinde muhtelif cins ve yaşta meyve ağaçları vardır.

Yüzölçümü : 331,03 m2Arsa Payı : Tam

Kıymeti : 4.737.605,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 14:54

Taşınmazların hissedarlarından Zeki oğlu, 1972 D.lu, HÜSEYİN FİDAN'ın (TC: 537.....378) tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, iş bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 günlük yasal süresi içinde itiraz edilmediği takdirde yukarıda özellikleri yazılı Satış İlanlarının tebliğ edilmiş sayılacağı hususu hissedar HÜSEYİN FİDAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/10/2025