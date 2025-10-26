Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2024/683 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/683 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, OSMAN Mevkii, 345 Ada, 280 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir ili, Ödemiş İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 345 ada 280 parsel 357,50 m2 yüzölçümlü ''Arsa'' vasıflı taşınmazdır. Konu taşınmaz Zemin Kat 2 nolu meskendir. Meskene ait Ödemiş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 22.06.2020 tarihli yapı kullanım izin belgesi bulunmaktadır.Taşınmaz Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; bitişik nizam 4 kat konut imarlıdır. Yapının güney cephesi yol olup, diğer cepheleri komşu parsele bitişik haldedir. Ön ve arka bahçesi bulunmaktadır. Taşınmaz ilçe çarşı merkezine(belediye, ve kamu binalarına) 500 metre uzaklıktadır. Merkezi konumdadır.Taşınmaz üzerinde bodrum, zemin üzeri 3 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Her katta iki mesken olmak üzere toplam 8 mesken bulunmaktadır. Yapı 4 yıllıktır. Mesken Cumhuriyet Mahallesi Gemici Sokak no:27-29 İç kapı no:2 Ödemiş/İzmir adresinde yer almaktadır. Konu mesken ters dublekstir. Kuzey-güney cephelidir. Zemin katta 2 oda , açık mutfak-salon, banyo ve kilerbulunmaktadır. Bodrum katta 3 oda ve giyinme odası bulunmaktadır. Odaların zeminleri laminant parke, ıslak hacimleri seramiktir. Duvarları plastik boyalıdır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap lamine kapıdır. Pencere doğramaları pvcdir. Mutfak dolapları endüstriyel ahşap, tezgahı çimstonedur. Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Asansörü bulunmaktadır. Brüt mesken alanı 189,00 m2 dir. Borçlu hissesi tamdır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, 345 Ada, 280 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 357,50 m2

Arsa Payı : 189/1068

İmar Durumu :Yukarıda izah edildiği gibidir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1) 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır.( riskli yapı

adresi : Cumhuriyet Mah.Gemici sk. No:29 UAVT) -26/01/2017 Tarih 1900 yevmiye

2)6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır.( riskli yapı adresi : Cumhuriyet Mah.Gemici sk. No:27

UAVT:4108238) -13/02/2017 tarih 3074 yevmiye

3)Otopark Bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır (03/10/2017 tarih -18489 yevmiye )

4)Yönetim planı :31/10/2017-( 15/05/2018 tarih 9929 yevmiye)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.