Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/169 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/169 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Atatürk Mahallesi, 509 Ada, 602 Parsel, 3.kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm . Taşınmaz üzerinde bodrum üzeri, 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Her katta 1 mesken olmak üzere toplam 4 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bodrum katında ortak depo alanı bulunmaktadır. Konu dubleks meskenin; alt katında 3 oda, salon, açık mutfak, ebv. banyo, banyo ve 3 balkonu bulun- maktadır. Üst katında ise 2 oda, kiler banyo ve teras bulunmaktadır. Kuzey-güney cephelidir. Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Yapıda asansör bulunmamaktadır. Meskenin brüt alanı 188,00 m² dir. Malik hissesi tamdır.

Adresi : Atatürk Mah. Cem sk n:7 iç kapı : 4 Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 234,00 m²

Arsa Payı : 188/629

İmar Durumu : Bitişik nizam 4 kat konut imarlıdır

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Eklenti : Kömürlük E-4, Y.Planı 14.11.1995

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.