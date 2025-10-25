Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/551 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/551 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : :İzmir ili, Beydağ İlçesi, Beydağ Mahallesi, - ada 2798 parsel 212,00 m2 yüzölçümlü '' Arsa' 'vasıflı taşınmazdır. Konu taşınmaz 2. Kat 2 nolu meskendir. Meskene ait Beydağ Belediyesinin düzenlemiş olduğu 20/11/2013 tarihli inşaat yenileme ruhsatı bulunmakta olup, 2 nolu bağımsız bölüme ait yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.Taşınmaz Beydağ İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; ayrık nizam 4 kat konut imarlıdır.Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Zemin katta bir işyeri, diğer her katta birer mesken olmak üzere toplam 4 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Atatürk Mahallesi Atatürk Kültür Caddesi No:10 iç kapı no:2 Beydağ/İzmir adresindedir. Taşınmaz Beydağ Hükümet Konağına 100 metre, Beydağ Belediyesine 450 metre mesafededir. Konu mesken; 3+1 dir. 3 oda, mutfak, salon, koridor, banyo-tuvaletten oluşmaktadır. Doğu, batı ve güney cepheldir. 2 Balkonu bulunmaktadır. Giriş kapısıve iç kapıları sunta ahşap kapıdır. Oda zeminleri laminant parke olup ,ıslak hacimleri seramiktir. Mutfak dolapları mdf, tezgahı mermerittir. Pencere doğramaları plastiktir.Isıtma şekli sobalıdır. Asansörü bulunmamaktadırMeskenin brüt alanı 123,00 m2 dir. Borçlu hissesi tamdır.

Adresi : Beydağ Mahallesi, 2798 Parsel, 2.Kat, 2'Nolu Bb Beydağ / İZMİR

Yüzölçümü : 212 m2

Arsa Payı : 106/424

İmar Durumu :Yukarıda izah edildiği şekildeki gibidir.

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim planı :16/05/1986, tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.