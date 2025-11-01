Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/2836 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2836 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Datbey Mahallesi, köycivarı mevkii, 577 Parselde kayıtlı 360,00 m² TARLA . Etrafı komşu parsellerle çevrilidir. Tapu kaydında Tarla vasfında olup, fiilen bahçe olarak kullanılmaktadır. Toprak yapısı bakımından taban arazisi olup alüvyon topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından III Sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Taşınmazın içerisinde değişik türlerde meyve ağaçları vardır. Günlüce Camiine 150 metre, Ödemiş İlçe merkezine kuş uçuşu 6 km mesafededir.Borçlunun (tam)dir.

Adresi :Datbey Mah. Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 360 m²

İmar Durumu : Kırsal yerleşim alanı içerisinde1. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde yer almaktadır

Kıymeti : 1.013.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1) Kültür varlıkları koruma bölge müdürlüğünün yazıları gereğince " bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belir-

lenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağı"

2) 1137 sayılı Ödemiş Tarım Kre.Koop.nin ipoteği bulunmak ta ise de alacağının bulunmadığını bil-

dirmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.