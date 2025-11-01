Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/1148 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1148 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Ödemiş İlçe, Üceylül Mahallesi Yeniaçılan Yol Mevkii, 413 Ada, 531 Parsel, zemin 2 Nolu Bağımsız Bölüm mesken.Parselin güney ve doğu cephesi yol olup, diğer cepheleri komşu parsele bitişik haldedir. Ön ve yan bahçesi bulunmaktadır. Taşınmaz ilçe çarşı Merkezine (belediye, ve kamu binalarına) 1500 metre uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde 2 katlı betonarme Yapı bulunmaktadır. Her katta iki mesken olmak üzere toplam 4 mesken bulunmaktadır. Yapı 40 yıllıktır. Açık mutfak, yatak odası, koridor, banyo-tuvaletten oluşmaktadır. Isıtma şekli sobadır. Brüt mesken alanı 80,00 m² dir. Hissesi 1/1 (tam) 'dir.

Adresi : Üçeylül Mahallesi Ekmekçi Sokak no:22 İç kapı no:2 Ödemiş/İzmir

Yüzölçümü : 357,72 m² (ana taşınmaz)

Arsa Payı : 4/14

İmar Durumu : Taşınmaz Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; bitişik nizam 4 kat konut imarlıdır

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1)Y.PLAN 29.12.1976,2) Kömürlük E-2

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 13:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 13:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.