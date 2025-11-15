İLAN

T.C.

MENEMEN İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/42Esas

SANIK : SOSO GUGUSHVILI - (21AA69954 pasaport nolu )

Zuhal Caddesi No:19Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur.

Müşteki tarafından aleyhinize açılan Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme (İcra Ceza) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce şikayet dilekçesinde belirtilen adresinize talimat yoluyla İstanbul Anadolu 18. İcra Ceza Mahkemesinin 2023/47 Talimat sayılı dosyasında duruşma gününü bildirir duruşma zaptı, tensip tutanağı ve Şikayet dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/01/2026 günü saat: 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Şikayet Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere, işbu ilan gazetede yayın tarihinden yasal süreye (15 gün) ilaveten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan ve ihtar olunur. 07/11/2025