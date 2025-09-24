Örnek No:55*

T.C.

KARŞIYAKA

4. İCRA DAİRESİ

2025/1453 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1453 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Karşıyaka İlçesi, Bahariye Mahallesi, 44 Cilt, 4308 Sayfa no, 265 ada 81 nolu parsel, 5/200 Arsa Pay/Paydalı, Ana taşınmaz niteliği Beş Katlı Betonarme Apartman olan, 191,00 ana taşınmaz yüzölçümlü, zemin kat, 11 nolu bağımsız bölüm dükkan nitelikli tam hisseli taşınmaz

Adresi: Bahariye Mahallesi 1858 Sokak No:20/C Karşıyaka/İzmir

Bilirkişi Raporuna göre; Yukarıda adresi, tapu kaydı ve imar durumu belirtilen konu taşınmaz (dükkan) 5 katlı binanın zemin katında konumlu, net kullanım alanı 28 m2 alanlı, mutfak nişi, wc si mevcut, asma tavanlı, zemini seramik kaplı, dış cephesi alüminyum camekanlı olup, konut olarak kullanıldığı görülmüştür. Söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin tamamı yapılaşmış durumda, Alaybey İzban İst, Tramvay, Alaybey Çarşı merkezi, yakın mesafede ve toplu ulaşımı kolaydır.

Değerleme konusu gayrimenkulün değer tespitinde; mevkisi, çevre yapılaşması ve çevredeki donatılar, ana arterlere, çevre yollarına ve önemli kurumlara mesafesi, parsel üzerine yapılan binanın özelliği, bina yaşı, yapım tarzı, yıpranma payı ve malzeme kalitesi, imar durumu, ulaşım, kira geliri, paranın satın alma gücü ve enflasyon durumu, şerefiyesi, arz - talep gibi faktörler esas alınmıştır.

Adresi : Bahariye Mahallesi 265 Ada 81 Parsel Zemin Kat No:11 Karşıyaka / İZMİR

Yüzölçümü : 191 m2

Arsa Payı : 5/200

İmar Durumu: Karşıyaka Belediyesinin arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan kararında konu taşınmaz, Bitişik Nizam 5 kat (B-5) ''TM'' koşullu yapı adasında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 2.240.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 10:42

17/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.