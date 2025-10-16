T.C.

KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ

ADİ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ NO:13 İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2025/3003ESAS

ALACAKLI: SÜLEYMAN BİNAY

VEKİLİ: Av. Ceren Arsal

BORÇLU: ALİ BOZBIYIK, 4153080****TC Nolu,

BORÇ MİKTARI: 88.874,63TL (TAKİP ÇIKIŞI)

Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren otuz (30) gün ve 15 günlük ilan süresi ile toplam 45 günlük süre içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; borcun bir kısmını veya tamamını veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi 7 + 15 toplam 22 gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflas Kanununun 62. maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız, yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden E** SAN*** SİT** 89** SK 42/18 BA**** ÇİĞLİ/İZMİR adresinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edebileceği ihtar olunur.14/10/2025