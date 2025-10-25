Örnek No:55*

T.C.

KARŞIYAKA

2. İCRA DAİRESİ

2025/827 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/827 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çiğli İlçe, BÜYÜK ÇİĞLİ Mahalle/Köy, 41561 Ada, 5 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm satışa konu taşınmaz ; İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 41561 ada 5 parsel, 40/180 arsa paylı, 151,27 m² yüzölçümüne kayıtlı Zemin kat, bağımsız bölüm 2 numaralı mesken Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-imar uygulamasında yapılan incelemede; konu taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, konut alanında kaldığı, yapılaşma koşulunun B-2 ( BİTİŞİK NİZAM - 2 KAT) olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz; temel belediye ve kamu hizmetlerinden yararlandığı ( yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye, şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri vs) ve demografik yapının tamamlanarak devam ettiği ve genel olarak orta gelir grubundaki insanların yaşadığı, bölgede bulunmaktadır. Taşınmaz; Maltepe Camisi?ne 55 m, Cemil Meriç Caddesi?ne 265 m, Maltepe Caddesi?ne 190 m, Maltepe İlkokulu?na 330 m, Anadolu Caddesi?ne 400 m, Çiğli Emniyet Müdürlüğü?ne 445 m mesafesinde bulunmaktadır. Konu meskende Borçlu Hatice KARAKAYA ikamet etmektedir. Mesken 1 oda, salon+açık mutfak, antre, banyo ve balkondan ibaret olup, 46.25 m² kullanım alanlıdır. Salon ve odaların yer döşemesi laminat parke, diğer mahallerin yer döşemesi seramik kaplıdır. Mutfak mermerit bankolu ve mutfak dolapları alt ve üst olarak hazır ahşap mutfaktır. Banyosunda duşakabin, klozetve hilton banyo mevcut olup, yer döşemesi seramik, duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Tümduvarlar alçı sıva üzeri boyalı, pencere doğramaları pvc, iç kapılar panel kapıdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Dairede doğalgaz bulunmaktadır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Binada otopark bulunmaktadır.

Adresi : Maltepe Mah 8097 Sk No 7/1 Zemin Kat Daire No 2 Çiğli / İZMİR

Yüzölçümü : 151,27 m2

Arsa Payı : 40/180

İmar Durumu:Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-imar uygulamasında yapılan incelemede; konu taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, konut alanında kaldığı, yapılaşma koşulunun B-2 ( BİTİŞİK NİZAM - 2 KAT) olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

Kaydındaki Şerhler: takyidatındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:12

14/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.