İLAN

T.C.

İZMİR İLİ

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI

İHALENİN KONUSU:

Belediyemizin mülkiyetinde ya da hüküm ve tasarrufu altındaki aşağıdaki listede belirtilen 8 adet taşınmazımız 10 (on) yıl süreyle olmak üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile ayrı ayrı kiraya verilecektir. Kiraya verilecek taşınmazlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde KDV’ye tabidir.

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT ile İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN ADRESLERİ, YÜZ ÖLÇÜMLERİ MUHAMMEN KİRA BEDELLERİ ve GEÇİCİ TEMİNAT İLE ŞARTNAME BEDELLERİ:

İhale Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad. No:111 Selçuk/İZMİR adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda 04.11.2025 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale suretiyle kiraya verilecek olan taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve diğer evraklar, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde çalışma saatleri içinde bedelsiz görülebilir. İhale şartname bedeli 3.500,00 TL’dir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; her bir taşınmaz kira ihalesi için ayrı ayrı şartname satın alması mecburidir. Kiraya verilecek taşınmazlarımız aşağıda belirtilmiştir:

Sıra No: Adres Cinsi ve Yüzölçümü (m2) Kira Süresi Muhammen Kira Bedeli (aylık) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 İzmir İli, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 5202 Sokak No:7 (Men.Kod:346) Selçuk/İZMİR adresindeki boş taşınmaz Dükkan 70,00 m² 10 yıl 15.500,00 TL + KDV 66.960,00 TL 04.11.2025 14:00 2 İzmir İli, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 5203 Sokak No:5 (Men.Kod:350) Selçuk/ İZMİR adresindeki boş taşınmaz Dükkan 70,00 m² 10 yıl 16.000,00 TL + KDV 69.120,00 TL 04.11.2025 14:20 3 İzmir İli, Selçuk İlçesi, Atatürk Mahallesi 1037 Sokak No:2D (Men.Kod:203) Selçuk/İZMİR adresindeki boş taşınmaz Dükkan 11,00 m² 10 yıl 10.200,00 TL + KDV 44.064,00 TL 04.11.2025 14:40 4 İzmir İli, Selçuk İlçesi, Belevi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:16 (Men.Kod:20072) Selçuk/İZMİR adresindeki boş taşınmaz Dükkan 29,00 m² 10 yıl 12.500,00 TL + KDV 54.000,00 TL 04.11.2025 15:00 5 İzmir İli, Selçuk İlçesi, Belevi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2A(Men.Kod:20038) Selçuk/İZMİR adresindeki boş taşınmaz Dükkan 23,50 m² 10 yıl 6.450,00 TL + KDV 27.864,00 TL 04.11.2025 15:20 6 İzmir İli, Selçuk İlçesi, Belevi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2B (Men.Kod:20039) Selçuk/İZMİR adresindeki boş taşınmaz Dükkan 27,50 m² 10 yıl 6.500,00 TL + KDV 28.080,00 TL 04.11.2025 15:30 7 İzmir İli, Selçuk İlçesi, Belevi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2 Daire:1 (Men.Kod:20040) Selçuk/İZMİR adresindeki boş taşınmaz Dükkan 24,00 m² 10 yıl 5.450,00 TL + KDV 23.544,00 TL 04.11.2025 15.40 8 İzmir İli, Selçuk İlçesi, Belevi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2 Daire:2 (Men.Kod:20041) Selçuk/İZMİR adresindeki boş taşınmaz Dükkan 24,00 m² 10 yıl 5.450,00 TL + KDV 23.544,00 TL 04.11.2025 15.50

2-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek kişiler için:

a) Nüfus cüzdan sureti,

b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi beyanı,

c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu,

d) Belediyeye doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak vadesi geçmiş (kesinleşmiş) borcu

olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.

B) Tüzelkişiler için:

a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

b) Vergi Numarasını gösterir belge

c) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

d) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza

sirküleri aslı,

e) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu,

f) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve KEP elektronik posta adresi beyanı,

g) Oda Kayıt Belgesi veya Ticaret Sicil Kaydı

h) Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin

Adli Sicil Kayıt Belgesi,

ı) Belediyeye doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak vadesi geçmiş (kesinleşmiş) borcu

olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge ibraz etmeleri şarttır.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden veya 0.232.8926925 Dahili: 115 ve 139 no.lu telefonlardan öğrenilebilir.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri 04.11.2025 tarihinde Saat:12:30’a kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

İlan olunur.

Selçuk Belediye Başkanlığı