Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/88 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/88 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 30314 Ada, 18 Parsel, 4 NUMARA Nolu B.B.

Adresi : 2946 Sokak No:47 D:4 Bahar Mah. Karabağlar/İzmir

Yüzölçümü : 86,00 m2

Arsa Payı : 1/4 (dairenin arsa payı 70m2'dir.)

İmar Durumu : İzmir ili,Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30314 ada 18 parselin 1/1000 Ölçekli 2.EtapBahçelievler- Gülyaka Mahalleleri Revizyon İmar Planında kısmen ön bahçe mesafesiz Bitişik nizam (B-4) 4 kat yapılaşma koşullu Konut alanında kısmen yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı 16/06/2006

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.