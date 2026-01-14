Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/553 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/553 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Konak İlçe, ALSANCAK Mahalle/Köy, 1248 Ada, 10 Parsel, 45 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Alsancak Mh., 1473 Sk, No:5, Muzaffer Tuzcuoğluİş Merkezi, Kat:5, Büro:501 (45 Bb Nolu Büro) Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 619,75 m2

Arsa Payı : 35/2945

İmar Durumu :İnşaat tarzı Konu taşınmaz, 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; TM koşullu alanda kalmaktadır. Bitişik Nizam, 4 ve 6 kat koşullu imar adasında yer almaktadır.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1- Askeri Güvenlik Bölgesi İçerisinde Kalmaktadır. 16/05/2018- 15598

2- Diğer (Konusu : ŞHN GRUP BETON İNŞAAT YAPI HAFRİYAT SANAYİve LEHİNE tür değişikliği vardır ) Tarih 03/04/2024 Sayı: B19-E8648 ( İZMİRTİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ VKN: ( SN : 7771010),

3- Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:24

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Buca İlçe, İNÖNÜ Mahalle/Köy, KOŞU CİVARI Mevkii, 666 Ada, 792 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Efeler Mahallesi, 334 Sk., No: 100, Bodrum Kat, Daire: 1 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 160,22 m2

Arsa Payı : 110/567

İmar Durumu : İnşaat tarzı İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü/Efeler Mahallesi, 666 ada, 792 parsel, Bitişik nizam, 5 katlı imar adasında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.