Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1157 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1157 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERGENE Mahalle/Köy, 4019 Ada, 3 Parsel, 10 Nolu B. B.

Adresi : Atatürk Mahallesi, 911 Sokak, No:52/1D:10 Bornova / İzmir

Yüzölçümü : 572,00 m2

Arsa Payı : 11/126

İmar Durumu : Kıymet takdiri raporunda bahsedildiği üzere, tespit konusu taşınmaz ile ilgili Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.01.2025 tarih ve 417204 sayılı yazısı ve eklerinden; söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında AI (ikiz) nizam üç (3) katlı konut alanında kaldığı, 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe giren İ.B.Ş.B. İmar Yönetmeliğinin 5.maddesi uyarınca ….. uygulama planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS %40 ı geçemeyeceği, İ.B.Ş.B. tarafından 08.09.2021 tarihinde 1768 değ.no ile onaylanan mevcut plandaki durumu korunacak alanlar (K) alanında kalmakta olduğu, İ.B.Ş.B. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.06.2024 tarih ve 367294 sayılı yazısı kapsamında olduğu, 3194 sayılı imar kanununu hükümlerine ve 03.06.2021 tarihli İ.B.Ş.B. imar yönetmeliğine tabi olduğu, Ö.A.2.1 alanında kalmakta olduğu, 04.12.1992 tarihli yapı ruhsatı, numarataj krokisi ve mimari projesi yazı ekinde gönderildiği ancak yapı kullanma izin belgesine rastlanılmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan Taşınmaz Üzerinde Y. PLANI TARİHİ: 17/07/1998

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.