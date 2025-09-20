Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/851 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/851 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, Orhaniye Mahalle/Köy, 101 Ada, 109 Parsel, 4. Kat, 10 Nolu Bağ.böl. Mesken; Taşınmaz R. O. Adına kayıtlı. Tam hissesi satışa konudur. 7 katlı binanın 4. Katında yer almakta olup son kat dairedir. Mesken kapalı mutfak, kiler, banyo, 2 oda, 2 balkon, salon, koridor birimlerinden ibaret olup, 61,94 m² kullanım alanlıdır.

Adresi : Selçuk Mah., Rakım Elkutlı Cad., No: 37, Kat: 4, D: 10, Konak/İzmir

Yüzölçümü : 193 m2

Arsa Payı : 100/1300

İmar Durumu : 14.07.2021 ve 09.08.2021 tarihlerinde onaylanan 1/1000 ölçekli Beştepeler Bölgesi Uygulama İmar Planı Revizyonunda; kısmen Yolda, kısmen "B-5"Bitişik nizam 5 kat, kısmen de "B-7" Bitişik nizam 7 kat yapılaşma koşullu "TİCTK" Ticaret: Turizm-Konut alanında yer almakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi hükmüne tabidir. Söz konusu, parsel, Kentsel Dönüşüm Alanında kalmamaktadır.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 14:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:15

17/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.