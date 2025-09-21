Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/320 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/320 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 10431 ada, 22 parsel 292,00 m² de, Arsa Niteliğine sahip Ana Gayrimenkulde, 36/472 (22,27 m²) arsa paylı, Borum Kat, 1 bağımsız bölüm no.lu mesken.Satışa konu taşınmazın arsası üzerinde, tek blok bulunmaktadır. 220/46 sokak üzerinden, 16-18 kapı numaraları almaktadır. Bodrum+Zemin+1 Normal kat ve 1+Çatı Katı olmak üzere olmak üzere toplam 4 katlı olup söz konusu taşınmaz binanın Bodrum Katında yer almaktadır.

Adresi : Turgut Reis Mahallesi, 220/46, No:16-18, Bodrum Kat, Daire:1Buca / İzmir Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 292 m2

İmar Durumu :İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 10431 ada, 22 parsel, Bitişik nizam, 2 katlı TM imar adasında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 15:00

18/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.