Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/346 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/346 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, GÖZTEPE Mahalle/Köy, NURETTİN PAŞA CD.84 Mevkii, 856 Ada, 6 Parsel, 1 Nolu B.B.

Adresi : Göztepe Mah. 84 Sok. No:10 Kat Bodrum D:1 Konak İzmir Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 133,00 m2

Arsa Payı : 2/10

Kıymeti : 3.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 15:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 15:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.