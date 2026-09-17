1.430.000,00

1

Taşıt

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

35BPS506 Plakalı , 2023 Model , CHERY Marka , T32 Tipli , SQRF4J16AUPD07334 Motor No'lu , LVVDB21B0PD765242 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , 35 BPS 506 plakalı aracınLVVDB21B0PD765242 şase numaralı 2023 Model, CHERY TIAGO PRO 7 TİP, OTOMATİK vitesli, BENZİNLİ,Aracın yerinde güncel Km si okunamamıştır.Araç kaportasında küçük çizikler dışında,Arka bagajda vuruk vardır.Araçın anahtarı ile açılamamış.(Aküsü bitik olduğundan).Araç iç mahalli dışarıdan incelenebilmiş olup, iyi durumda olduğu görülmüştür. Araç çalışır vaziyette görülmemiştir. Aracın elektrik, motor ve mekanik aksamında herhangi bir kusur tespit edilmemiştir.Motorunun yerinde olduğu, lastiklerin ömrünün % 50 sini tamamladığı görülmüştür.Ağır hasar kaydına rastlanmamıştır. SBM Trafik/Kasko poliçesi kapsamında geçmiş 1 adet hasar kaydı olduğu görülmüştür.

NOT: BİLİRKİŞİ RAPORU EKSPETRİZ RAPORU NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR. Satışa konu aracın km kayıtlarının orjinalliği (km ile oynanılıp oynanılmadığı), chance olup olmadığı, teknik ve mekanik sorunları ile kaporta,boya ve değişen parça durumları gibi varsa gizli kusurları bilinmemektedir. İlgilenen isteklilerin aracın Şasi numarası ile hasar durumu, değişen parça vd. hususları ayrıca sorgulama yapabileceklerigibi aracın bulunduğu yediemine giderek, varsa masraflarını karşılamak koşuluyla istenilen tespitleri yerinde yediemin refakatinde yapabilir veya yaptırabilir. Bu hakkı kullanan veya kullanmayan ilgililer ile ihale alıcısı/alıcıları ihale sonrasında belirtilen hususlar ile ilgili daha sonra çıkabilecek sorunlar nedeniyleherhangi bir iddia ve hak talebinde bulunamayacağı ilan ve ihtar olunur. ARACIN GÖRÜLECEĞİ ADRES: Pınarbaşı kavacık mevki 7077/1 sokak no:17/A Bornova-İZMİR adresinde bulunan ZEYBEK YEDİEMİN deposu.