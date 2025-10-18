Örnek No:54*
T.C.
İZMİR
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/34628 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/34628 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
1.420.000,00
|
1
|
Taşıt
|
35EDC02 Plakalı, 2015 Model, MarkasıMERCEDES/BENZ, Cinsi/Tipi Otomobil/ 245G, Ticari Adı GLA 180 CDI, Beyaz Renkli, Yakıt Türü Dizel, K9KA461D030802 Motor Nolu,WDC1569121J171483 Şasi Nolu aracın, Aracın Anahtarı Var, Aracın Ruhsatı Yok, Aracın muhtelif yerlerinde hafif çiziklerin olduğu, Aracın farlarının, göğüslük kısmının, koltuklarının, döşemelerinin normal olduğu, Lastiklerinin aşınmış olduğu görülmüştür.
Aracın Fiziki Olarak Görülebileceği Adres:
Vatan Yediemin Otoparkı
Kazım Dirik Mah. 367/3 SK. No:6 Bornova/İzmirNOT: BİLİRKİŞİ RAPORU EKSPETRİZ RAPORU NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR. Satışa konu aracın km kayıtlarının orjinalliği (km ile oynanılıp oynanılmadığı), change olup olmadığı, teknik ve mekanik sorunları ile kaporta ,boya ve değişen parça durumları gibi varsa gizli kusurları bilinmemektedir. İlgilenen isteklilerin aracın Şasi numarası ile hasar durumu, değişen parça vd. hususları ayrıca sorgulama yapabilecekleri gibi aracın bulunduğu yediemine giderek, varsa masraflarını karşılamak koşuluyla istenilen tespitleri yerinde yediemin refakatinde yapabilir veya yaptırabilir. Bu hakkı kullanan veya kullanmayan ilgililer ile ihale alıcısı/alıcıları ihale sonrasında belirtilen hususlar ile ilgili daha sonra çıkabilecek sorunlar nedeniyle herhangi bir iddia ve hak talebinde bulunamayacağı ilan ve ihtar olunur.
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 14:55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:55
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:55
13/10/2025 (İİK m.114/4