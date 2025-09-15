T.C. İZMİR 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1035 Esas

KARAR NO : 2024/469

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/07/2024 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Filit ve Ayşe oğlu, 26/04/1998 doğumlu, Bingöl, Karlıova, Bahçe mah/köy nüfusuna kayıtlı MUHAMMET OKER tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TRAJI50.000 tlaltındakigazetelerden birindeİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.09.2025