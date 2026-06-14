T.C.

İZMİR 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2025/844

KARAR NO : 2026/239

SANIK : ALİ GÜL - Mehmet ve Selvi oğlu, 05/06/1956 Pülümür D.lu

İstanbul/Maltepe/Küçükyalı mah. nüfusunda kayıtlı.

TC Kimlik No :22103167978

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 08/11/2024

SUÇ YERİ: İzmir

KARAR TARİHİ:24/04/2026

Yukarıda açık kimliği yazılan sanık Ali GÜL' ün Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılaması sonunda eylemine uyan 5237 S.Y. 158/1-f-son, 43, 62, 52, 53 maddeleri gereğince 4 Yıl 8 Ay 7 Gün Hapis, 125.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında bildirdiği adreslere gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi ve başkaca mernis adresinin de bulunmaması sebebiyle gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28. Ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya hakime onaylatılmak üzere zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.10/06/2026