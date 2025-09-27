T.C.

İZMİR

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/2454 Esas

DAVALI : ENVER CAMCİ - 46714015176 T.C. Kimlik numaralı Davacı Ahmet Dölek tarafından tarafların davalı Enver CAMCİ aleyhine dava konusu 1031 Sokak, No:1, 12 Blok, Cumhuriyet Apartmanı, D:26, Evka-4, Bornova/İZMİR adresindeki taşınmaza ilişkin tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye dava açılmıştır.Adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi tarafınıza ilanen tebliğ edilmektedir.

Yukarıda özetlenen davayla ilgili dava dilekçesini tebliğ almak üzere mahkememize gelmeniz gerektiği, tebliğ almamanız üzere ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ almış sayılacağınız, tebliğ almış sayılacağınız tarihten itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz, yine tahliye taahhütnamesindeki imzaya itirazınız bulunduğu görülmekle imza örneklerini vermek üzere mahkememiz kalemine müracaat etmeniz ve imza asıllarınızın bulunduğu belge asıllarının bulunduğu kurumları yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, cevap dilekçesiyle savunmanın genişletilmesi değiştirilmesi yasağının başlayacağı, HMK.317/2.md.uyarınca cevap süresinin 2 hafta olduğu, verilen süre içerisinde imza örneklerinizi vermemeniz veya imza asıllarınızın bulunduğu kurumları bildirmemeniz halinde dava konusu taşınmaza ilişkin tahliye taahhütnamesindeki imzanın tarafınıza ait olduğunu kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.