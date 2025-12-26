İLAN

T.C. İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/508 Esas

DAVALI : MURAT GÖRÜŞ -TC:52015417106-

Bilinen son adresi : Murathan Mah. 1208 Sk.Dış Kapı No: 8 Buca /İZMİR

Davacı: Mes Se Tekstil İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin davalı Murat Görüş aleyhine açtığı itirazın iptaline ilişkin dava nedeniyle,

Davacı vekili müvekkili şirket Mes Se Tekstil İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı Murat Görüş arasında cari hesaptan kaynaklanan alacak olduğunu, davacı tarafından toplam 142.707,96 TL alacağının tahsili amacıyla İzmir 2. İcra Müdürlüğünün 2024/4912 Esas sayılı dosyası ileicra takibi başlatıldığını, davalının borçlu olmadığını iddia ederek borca itiraz ettiğini ve takibin durdurulduğunu iddia ederek davalının icra dosyasındaki itirazının iptali ile takibin devamına, borçlunun icra inkar tazminatına hükmedilmesine ve davanın tümden kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 26.03.2026 günü saat: 11:00'de; Dava dilekçesi gönderilmekle HMK 317/ Md. gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizle cevaplarınızı, itirazlarınızı ve delillerinizi ibraz etmeniz, ön inceleme duruşma günü ekli olup, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.