T.C.İZMİR

25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2025/356-Ceza Dava Dosyası 20/11/2025

İ L A N M E T N İ

Mahkememizin 17/10/2025 tarihli 2025/356 Esas ve 2025/825 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile suç tarihi olan 21/04/2023 tarihinde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan, Nörnberg F.Almanya(D)-1994 doğumlu, Haldun ve Asuman oğlu, Cem GERÇEK hakkında 6763 Sayılı Kanunun 16. maddesi ile değişik ve 6487 Sayılı Yasanın 19.maddesindeki değişiklik gözetilerek TCK 179/3, 2, 62, CMK 251/3, TCK 50/1-a, 52/4 maddeleri gereğince 8.100 TL Adli Para Cezası (10 eşit taksit) ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın tebliğ edilememiş olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize dilekçe ibraz ederek, ya da başka bir mahkeme vasıtasıyla dilekçe gönderilerek, yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz yoluna başvurulabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.