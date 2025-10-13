T.C.

İZMİR

23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/1127 Esas

KARAR NO : 2025/552

İ L A N M E T N İ

Mahkememizin 24/06/2025 tarih ve 2022/1127 esas 2025/552 sayılı kararı ile 04/09/2021 suç tarihinde dolandırıcılık suçundan Mahmut ve Fadime oğlu, 28/01/1987 doğumlu Deniz Günaydın hakkında atılı suçu işlediği sabit olduğundan, sanığın eylemine uyan dolandırıcılık suçundan TCK'nun 157/1, 52/2, 52/4, 53 maddelerinin tatbiki ile 3 yıl hapis ve 16.000,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30.Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliğ, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 haftalık istinaf süresi içinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde istinaf yasa incelemesi için gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.10/10/2025