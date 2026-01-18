T.C.

İZMİR

21.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/357

KARAR NO : 2025/777

Başkasına Ait Banka veya Kerid Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yağma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26.09.2025 tarihli ilamı ile TCK nun 245/1 maddesi gereğince 3 YIL HAPİS ve 100,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ahmet ve Emine oğlu,01/10/1984 Suruç doğumlu, Eyüp CEYLAN tüm aramalara rağmen bulunulamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.14.01.2026