T.C.

İZMİR

21. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/76 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında ;

Yargılama sırasında, davalılar Leylah FRA, Omar FRA ve Guido İvan FRA'nın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava konusu, İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2288 ada 35 Parsel sayılı taşınmazdaki paydaşlığın SATIŞYOLUYLA GİDERİLMESİNE,

Satıştan elde edilecek paranın tapu kaydındaki payları oranında paydaşlara paylaştırılmasına,

İİK 112 -136 ncı maddeleri uyarıca satışın açık artırma yoluyla umuma açık bir şekilde yapılmasına,

Dair verilen kararHMK'nun 345 maddesi gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları tebligat yasasının28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.. 23.12.2025