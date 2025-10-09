İLAN

T.C. İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/279 Esas

DAVACI :SERAP KOÇ-3****2

9732 Sk. Limontepe Mah. No:14 Karabağlar / İZMİR

DAVALI :OKAN KOÇ-1****2

Ali Fuat Cebesoy Mah. 9141/2 Sk. No:4-6 İç Kapı No:2Karabağlar / İZMİR

Davacı Serap Koç tarafından davalı Okan Koç aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 15/09/2025 tarihli öninceleme tensip tutanağında verilen ara karar gereğince; 13/11/2025günü saat 09:40'da "Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız delil ve belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" hususu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



#ilangovtr Basın No ILN02308460