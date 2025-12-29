T.C. GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA BİRİMİ
|
NO
|
ADRES
|
KULLANIM ALANI (m2)
|
TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ
|
FİİLİ DURUMU
|
TAHMİN EDİLEN 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL
|
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
1
|
Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. Migros AVM Bahçesi No:253/11 Gaziemir/İZMİR
|
6 m²
|
ATM
|
Kiracılı
|
350.000,00 TL
|
10.500,00 TL
|
15.01.2026
|
10:15
|
2
|
Atıfbey Mah. Akçay Cad. No:236/7 Gaziemir/İZMİR
|
6 m²
|
ATM
|
Kiracılı
|
350.000,00 TL
|
10.500,00 TL
|
15.01.2026
|
10:30
|
3
|
Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. Migros AVM Bahçesi No:253/15 Gaziemir/İZMİR
|
6 m²
|
ATM
|
Kiracılı
|
350.000,00 TL
|
10.500,00 TL
|
15.01.2026
|
10:45
|
4
|
Atıfbey Mah. 6/4 Sokak No:4/H-4/I Gaziemir/İZMİR
|
44,44 m²
|
Çay Ocağı ve Tuvalet
|
Kiracılı
|
318.000,00 TL + KDV
|
9.540,00 TL
|
15.01.2026
|
11:00
|
5
|
Gazikent Mah. Atatürk Bul. No:12/1 Gaziemir/İZMİR
|
1000 m²
|
Kafeterya-Restoran ve Bahçesi
|
Boş
|
1.500.000,00 TL + KDV
|
45.000,00 TL
|
15.01.2026
|
11:15
Yukarıda ayrıntısı belirtilen Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 1, 2, 3 ve 4 no’lu taşınmazlar 3 (üç) yıl, 5 no’lu taşınmaz 8 (sekiz) yıl süreyle kiraya verilecektir. Söz konusu kiralama ihaleleri 15.01.2026 Perşembe günü tabloda belirtilen yıllık muhammen bedel üzerinden Gazi Mah. Önder Cad. No:41 K:3 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
1- İsteklilerden Aranılan Belgeler:
a)-Başvuru dilekçesi,
b)-Şartname ve Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz
c)-Nüfus cüzdanı sureti
ç)-Adli Sicil Belgesi (ATM hariç)
d)-İsteklinin imza sirküsü veya imza beyannamesi
e)-Belediyemize borcu olmadığına dair belge
f)-İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge (ATM hariç)
g)-İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname
ğ)-Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi, imza sirküsü ya da beyannamesi (Gerçek kişiler)
h)-Gerçek veya tüzel kişilerin, ihale tarihinden geriye dönük 2 (iki) yıl süreyle ve hâlihazırda fiilen lokanta, restoran, kafeterya veya benzer iş yaptığına dair ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya ilgili Meslek Odasından aldığı belge (5 Nolu taşınmaz için geçerlidir.)
ı)-İstekli vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği
i)-Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
j)-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
k)-Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
l)- İhale yerli isteklilere (T.C.Vatandaşı) açık olacaktır.
m)-Tüzel kişi olması halinde elektronik posta adresi beyanı.
2- İhale ilanındaki işin 1 yıllık kiralama bedeli 1, 2, 3 ve 5 no’lu taşınmaz 1 yıllık peşin, 4 no’lu taşınmaz 12 eşit taksitler halinde ödenir.
3- Kiraya verilen taşınmazların kira süresi kiracıya teslim tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
4- İhale işlemlerinden doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (kiracıya) aittir.
5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ihalelerinden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
6- Dosya Teslimi: İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Şartnamede istenen belgeler ile birlikte, ihale gününden önceki gün (14.01.2025) saat 16:30’a kadar Gaziemir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne başvuru dosyalarını teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra gelen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.