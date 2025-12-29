T.C. GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA BİRİMİ

NO ADRES KULLANIM ALANI (m2) TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ FİİLİ DURUMU TAHMİN EDİLEN 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. Migros AVM Bahçesi No:253/11 Gaziemir/İZMİR 6 m² ATM Kiracılı 350.000,00 TL 10.500,00 TL 15.01.2026 10:15 2 Atıfbey Mah. Akçay Cad. No:236/7 Gaziemir/İZMİR 6 m² ATM Kiracılı 350.000,00 TL 10.500,00 TL 15.01.2026 10:30 3 Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. Migros AVM Bahçesi No:253/15 Gaziemir/İZMİR 6 m² ATM Kiracılı 350.000,00 TL 10.500,00 TL 15.01.2026 10:45 4 Atıfbey Mah. 6/4 Sokak No:4/H-4/I Gaziemir/İZMİR 44,44 m² Çay Ocağı ve Tuvalet Kiracılı 318.000,00 TL + KDV 9.540,00 TL 15.01.2026 11:00 5 Gazikent Mah. Atatürk Bul. No:12/1 Gaziemir/İZMİR 1000 m² Kafeterya-Restoran ve Bahçesi Boş 1.500.000,00 TL + KDV 45.000,00 TL 15.01.2026 11:15

Yukarıda ayrıntısı belirtilen Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 1, 2, 3 ve 4 no’lu taşınmazlar 3 (üç) yıl, 5 no’lu taşınmaz 8 (sekiz) yıl süreyle kiraya verilecektir. Söz konusu kiralama ihaleleri 15.01.2026 Perşembe günü tabloda belirtilen yıllık muhammen bedel üzerinden Gazi Mah. Önder Cad. No:41 K:3 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1- İsteklilerden Aranılan Belgeler:

a)-Başvuru dilekçesi,

b)-Şartname ve Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

c)-Nüfus cüzdanı sureti

ç)-Adli Sicil Belgesi (ATM hariç)

d)-İsteklinin imza sirküsü veya imza beyannamesi

e)-Belediyemize borcu olmadığına dair belge

f)-İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge (ATM hariç)

g)-İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname

ğ)-Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi, imza sirküsü ya da beyannamesi (Gerçek kişiler)

h)-Gerçek veya tüzel kişilerin, ihale tarihinden geriye dönük 2 (iki) yıl süreyle ve hâlihazırda fiilen lokanta, restoran, kafeterya veya benzer iş yaptığına dair ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya ilgili Meslek Odasından aldığı belge (5 Nolu taşınmaz için geçerlidir.)

ı)-İstekli vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği

i)-Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

j)-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k)-Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

l)- İhale yerli isteklilere (T.C.Vatandaşı) açık olacaktır.

m)-Tüzel kişi olması halinde elektronik posta adresi beyanı.

2- İhale ilanındaki işin 1 yıllık kiralama bedeli 1, 2, 3 ve 5 no’lu taşınmaz 1 yıllık peşin, 4 no’lu taşınmaz 12 eşit taksitler halinde ödenir.

3- Kiraya verilen taşınmazların kira süresi kiracıya teslim tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

4- İhale işlemlerinden doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (kiracıya) aittir.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ihalelerinden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.

6- Dosya Teslimi: İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Şartnamede istenen belgeler ile birlikte, ihale gününden önceki gün (14.01.2025) saat 16:30’a kadar Gaziemir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne başvuru dosyalarını teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra gelen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.