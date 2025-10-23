İLAN

T.C.

DİKİLİ

İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40269648-2024/36-Ceza Dava Dosyası

SANIK : EMİRHAN YILDIRIM,50002326660 TC kimlik numaralı, Yusuf ve Saime oğlu, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir. CMK 145 ve 253, İİK 349.md. gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz, uzlaşmayı kabul edip gerekli ödemeyi yaptığınızda davanın düşeceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.