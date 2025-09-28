İLAN

T.C. ÇEŞME 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/391 Esas

DAVALI : SEZGİN ÜNLÜ Düz Mevkıı Düz Küme EvleriNo:19TayyipSafranbolu/ KARABÜK

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;Davacı Fatma ÜNLÜ ile 2016 senesinde evlendiğinizi, bu evlilikten müşterek çocuğunuzun bulunmadığını, davacı ile 2016 yılından bu yanatoplamdaevliliğin sadece ilk 3 ayı görüştüğünüz, bu süre zarfında davacıya karşı şiddet uygulamış uyuşturucu kullanmış ve ev içerisinde sürekli sorunlar yaratıp başka kadınlar ile görüştüğünüz, daha sonrasında 2016 senesinde müşterek konutu terk ettiğiniz iddialarına dayalı olarakevlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile davacının boşanma, Saruhan Mah. Dumlupınar Cad.no:40/12 Şehzadeler/ Manisa adresi yazılı taşınmazın aile konutu vasfı nedeniyle davacıya özgülenmesine, Dava süresincedava tarihi itibariyle her ay4.000,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine her ay olmak üzere 4.000,00 iştirak nafakasının davacıya verilmesinini, dava tarihi itibariyle işleyecek yasal faiziyle birlikte 300.000,00 TL maddi, 500.000,00 TL manevi tazminatahükmedilmesini talep etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

.Durusma Günü: 04/11/2025 günü saat: 15:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.