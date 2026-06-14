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T.C.

ALİAĞA 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/263 Esas

Davacı Mehmet AĞAR tarafından davalı Filiz AĞAR aleyhine açılan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce ön inceleme duruşması günü 23/09/2026 saat 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur.