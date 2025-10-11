T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Sayın; Osman GÖRÜR (T.C:19075934738) hakkınızda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 31.01.2025 tarih ve 2025/17106 soruşturma sayılı kararı ile TCK"nın 191/3 maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiştir. Kararın infazı için 01.08.2025 tarihinde ilanen tebligat yoluyla müdürlüğümüze müracaatınız istenilmiş ise de yasal süre içerisinde müracaatınız olmamıştır. Bu nedenle ikinci kez uyarılı çağrı yazısı gönderilmiş olup, ilanın yayımlanmasından itibaren on gün içerisinde resmi kimlik belgeniz ile müdürlüğümüze (İnkılap Mahallesi Akdoğan Cad. No:4 Buca/İZMİR) müracaat etmeniz gerekmektedir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmadan müracaat etmemeniz halinde; hakkınızda kamu davası açılması talebi ile dosyanızın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına iade edileceği hususu SON KEZ ilanen tebliğ olunur.