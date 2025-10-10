T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Sayın; Adam EBUSİYAM (T.C.No:99699628558) hakkınızda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 21/06/2021 tarih ve 2021/134684 soruşturma sayılı kararı ile TCK"nın 191/3 maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbirine karar verilmiştir. Kararın infazı için 01/08/2025 tarihinde ilanen tebligat yoluyla Müdürlüğümüze müracaatınız istenilmiş ise de yasal süre içerisinde müracaatınız olmamıştır. Bu nedenle ikinci kez uyarılı çağrı yazısı gönderilmiş olup, ilanın yayımlanmasından itibaren on gün içerisinde resmi kimlik belgeniz ile müdürlüğümüze (İnkılap Mahallesi Akdoğan Cad. No:4 Buca/İZMİR) müracaat etmeniz gerekmektedir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmadan müdürlüğümüze müracaat etmemeniz halinde; hakkınızdaki ertelenen kamu davasının tekrar açılması talebi ile dosyanızın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına iade edileceği hususu SON KEZ ilanen tebliğ olunur.