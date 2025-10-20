TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

İzmir İli Karaburun Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Karaburun Belediyesine ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A (arttırma şeklinde) Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışına karar verilmiştir.

İHALE TARİHİ : 30.10.2025 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT: 14:00

İHALE YERİ : Merkez Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No:4 Karaburun/İzmir, Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağı Belediye Encümeni Huzurunda Yapılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada / Parsel Niteliği Alanı (m2) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati 1 Çatalkaya 135/1 Arsa 19.673,00 Konut Alanı, TAKS:0,15 KAKS:0,30 393.460.000,00 11.803.800,00 14:00

TEMİNATLAR

Geçici teminat bedeli tahmini bedel üzerinden % 3 oranında olup ihaleye girmeden önce belediye hesabına yatırılacaktır.

Kesin teminat bedeli % 6 oranında olup ihale bedeli üzerinden alınacaktır.

Karaburun Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Karaburun Şubesi TR 38 0001 0001 4313 5854 48 5001 İban nolu hesaba veya Belediye veznesine TL olarak yatırılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDEN

1) İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere)

2) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

3) Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,

4) Adli sicil kaydı,

5) Başkası adına katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri,

6) Belediyeden alınacak borcu yoktur belgesi,

7) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

8) Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz

TÜZEL KİŞİLERDEN

1) İhale şartnamesi (Her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere),

2) Tüzel Kişi adına iştirak edecek kişinin vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

3) Kanuni tebligat adresi/Yerleşim yeri belgesi,

4) Yılı Noter onaylı, yetki belgesi ve vekaletname,

5) Yılı noter onaylı imza sirküleri,

6) Yılı içinde alınan Ticaret Sicil kayıt belgesi,

7) İflas konkordato olmadığına dair belge,

8) Belediye ve vergi dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,

9) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,

10) Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz

11) İhaleye katılmada yasaklılık sorgulaması

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

KAPALI TEKLİF USULÜ YAPILACAK İHALE İÇİN TEKLİFLER AŞAĞIDAKİ BİLGİ VE BELGELERİ İÇERECEK ŞEKİLDE HAZIRLANACAKTIR.

İÇ ZARF

Teklif Mektubundan oluşur. Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce ve kanunu vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

DIŞ ZARF

1-Teklif Mektubunun konulduğu zarf (iç zarf) isteklinin adı-soyadı-adresi yazılır ve istekli tarafından imzalanır.

2-Geçici Teminat bedeli alındı belgesi veya teminat mektubu

3-İlanda yazan “İhaleye Katılacaklardan Aranacak Belgeler”

DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır.

Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır.

İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerini mühürlenip imzalanması gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

ZARFIN ÜZERİNE;

1-Komisyon Başkanlığının adresi

2-Hangi işe ait olduğu

3-İsteklinin adı soyadı, açık adresi

4-Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

5-Alındı sıra numarası yazılır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine göre ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun İhaleyi yapmama kararı kesindir.

İhale Metni genel bilgi mahiyetinde olup, İhale Şartnamesinde yer alan hükümler esastır.

Şartnamede yazılı olmayan hususlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir.

İhaleye ait şartname 2.000,00 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İhaleye katılacak olanlar İhale saatinden en geç bir saat önce Karaburun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuru evrakını teslim edeceklerdir.

İletişim Numarası: 444 35 56 Dahili (8004)