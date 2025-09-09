|
KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI
|
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER
|SIRA NO
|MAHALLESİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|ALAN (m²)
|NİTELİĞİ
|TAHMİNİ ARSA SATIŞ BEDELİ
|İHALE GEÇİCİ TEMİNATI
|SAATİ
|1
|AKALAN
|134
|10
|360.43 m²
|ARSA
|2.658.500,00
|79.755,00
|10:00
|2
|AKALAN
|135
|4
|386.00 m²
|ARSA
|2.847.000,00
|85.410,00
|10:05
|3
|AKALAN
|135
|9
|394.22 m²
|ARSA
|2.858.500,00
|85.755,00
|10:10
|4
|AKALAN
|121
|4
|340.11 m²
|ARSA
|2.678.500,00
|80.355,00
|10:15
|5
|AKALAN
|121
|5
|450.04 m²
|ARSA
|3.544.500,00
|106.335,00
|10:20
|6
|AKALAN
|125
|1
|447.00 m²
|ARSA
|3.408.500,00
|102.255,00
|10:25
|7
|AKALAN
|128
|5
|305.00 m²
|ARSA
|2.135.000,00
|64.050,00
|10:30
|8
|AKALAN
|128
|6
|304.90 m²
|ARSA
|2.172.500,00
|65.175,00
|10:35
|9
|AKALAN
|133
|3
|338.00 m²
|ARSA
|2.577.500,00
|77.325,00
|10:40
|10
|AKALAN
|132
|8
|388.00 m²
|ARSA
|3.007.000,00
|90.210,00
|10:45
|11
|AKALAN
|137
|6
|275.00 m²
|ARSA
|1.959.500,00
|58.785,00
|10:50
|12
|AKALAN
|137
|8
|400.00 m²
|ARSA
|2.900.000,00
|87.000,00
|10:55
|13
|AKALAN
|138
|3
|672.89 m²
|ARSA
|5.047.000,00
|151.410,00
|11:00
|14
|AKALAN
|138
|4
|298.14 m²
|ARSA
|2.162.000,00
|64.860,00
|11:05
|15
|AKALAN
|138
|5
|294.00 m²
|ARSA
|2.058.000,00
|61.740,00
|11:10
|Yukarıdaki taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 17/09/2025 Çarşamba günü Belediye Encümen huzurunda Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı odasında şartnamesine göre yapılacaktır. İsteklilerin % 3 oranındaki İhale Geçici Teminat Bedelini 16/09/2025 tarihi, saat 16:00' a kadar Belediye veznesine veya Halk Bankası nezninde bulunan TR81 0001 2009 7160 0004 0000 05 IBAN Nolu hesaba yatırması şarttır. İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
|a-) Onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax bilgilerini, vekaleten girilecekse vekaletname
|b-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
|c-) Tüzel kişilerin Vergi Levhası Fotokopilerini
|c-) İhale Geçici Teminat Bedelini yatırdıklarına dair makbuz ve dosya satın alındığına dair makbuz ibrası,
|d-) Tüzel kişiler için Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirkülerinin veya Vekalet varsa noter onaylı Vekaletname vermeleri,
|İhale ile ilgili şartname ve özel şartlar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.
|2886 sayılı Yasanın 17. ve 18.maddeleri gereği ilanen duyurulur.
|Kemalpaşa Belediye Başkanlığı
#ilangovtr Basın No ILN02284880