KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

SIRA NO MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ALAN (m²) NİTELİĞİ TAHMİNİ ARSA SATIŞ BEDELİ İHALE GEÇİCİ TEMİNATI SAATİ

1 AKALAN 134 10 360.43 m² ARSA 2.658.500,00 79.755,00 10:00

2 AKALAN 135 4 386.00 m² ARSA 2.847.000,00 85.410,00 10:05

3 AKALAN 135 9 394.22 m² ARSA 2.858.500,00 85.755,00 10:10

4 AKALAN 121 4 340.11 m² ARSA 2.678.500,00 80.355,00 10:15

5 AKALAN 121 5 450.04 m² ARSA 3.544.500,00 106.335,00 10:20

6 AKALAN 125 1 447.00 m² ARSA 3.408.500,00 102.255,00 10:25

7 AKALAN 128 5 305.00 m² ARSA 2.135.000,00 64.050,00 10:30

8 AKALAN 128 6 304.90 m² ARSA 2.172.500,00 65.175,00 10:35

9 AKALAN 133 3 338.00 m² ARSA 2.577.500,00 77.325,00 10:40

10 AKALAN 132 8 388.00 m² ARSA 3.007.000,00 90.210,00 10:45

11 AKALAN 137 6 275.00 m² ARSA 1.959.500,00 58.785,00 10:50

12 AKALAN 137 8 400.00 m² ARSA 2.900.000,00 87.000,00 10:55

13 AKALAN 138 3 672.89 m² ARSA 5.047.000,00 151.410,00 11:00

14 AKALAN 138 4 298.14 m² ARSA 2.162.000,00 64.860,00 11:05

15 AKALAN 138 5 294.00 m² ARSA 2.058.000,00 61.740,00 11:10

Yukarıdaki taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 17/09/2025 Çarşamba günü Belediye Encümen huzurunda Kemalpaşa Belediyesi Encümen Toplantı odasında şartnamesine göre yapılacaktır. İsteklilerin % 3 oranındaki İhale Geçici Teminat Bedelini 16/09/2025 tarihi, saat 16:00' a kadar Belediye veznesine veya Halk Bankası nezninde bulunan TR81 0001 2009 7160 0004 0000 05 IBAN Nolu hesaba yatırması şarttır. İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a-) Onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax bilgilerini, vekaleten girilecekse vekaletname

b-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c-) Tüzel kişilerin Vergi Levhası Fotokopilerini

c-) İhale Geçici Teminat Bedelini yatırdıklarına dair makbuz ve dosya satın alındığına dair makbuz ibrası,

d-) Tüzel kişiler için Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi, noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirkülerinin veya Vekalet varsa noter onaylı Vekaletname vermeleri,

İhale ile ilgili şartname ve özel şartlar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18.maddeleri gereği ilanen duyurulur.